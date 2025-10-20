Antony pode ultrapassar ídolo brasileiro em marca no Real Betis
Atacante brasileiro está próximo de superar Denílson em marca na Espanha
Herói do Real Betis na vitória sobre o Villarreal, o atacante Antony está próximo de superar Denílson, ídolo do clube, em artilharia pela equipe espanhola. Ao marcar duas vezes na partida válida pela 9ª rodada da La Liga, o jogador chegou aos 12 gols com a camisa dos Verdiblancos, dois a mais que o campeão do mundo em 2002 com a Seleção Brasileira.
Denílson foi peça-chave na conquista do Betis na Copa do Rei 2004/05 sobre o Osasuna, e se tornou um dos principais ídolos da história do clube. O ex-jogador alcançou a marca de 14 gols com o time espanhol em 196 jogos, diferente de Antony, que tem 12 com 164 jogos a menos.
No final de semana, após o Betis sair perdendo por 2 a 0, o atacante brasileiro chamou a responsabilidade e garantiu um ponto importante fora de casa, com direito a gol no último minuto de jogo.
Os mandantes abriram o placar ainda no primeiro tempo, com Buchanan, e ampliaram na metade da segunda etapa, com Moleiro. Dois minutos depois, Antony aproveitou o bom contra-ataque e finalizou com um belo chute de fora da área, que teve como destino o canto esquerdo do goleiro adversário, diminuindo a diferença.
Já aos 49 minutos do segundo tempo, após boa movimentação na entrada da área, Antony só precisou de dois toques para concluir a jogada iniciada por Fornals (que também foi o assistente do primeiro gol). Com o empate assegurado, o Betis se manteve no G-4 da La Liga por mais uma rodada.
As atenções agora se viram para a Europa League. Fora de casa, o time espanhol enfrenta o Racing Genk, na próxima quinta-feira (23), às 13h45 (horário de Brasília). Passado o duelo continental, o Betis tem pedrada pela frente: Atlético de Madrid, por La Liga. O jogo será na segunda-feira (27), às 17h.
🔢 Números de Antony e Denílson pelo Real Betis
- Antony: 12 gols em 32 jogos
- Denílson: 14 gols em 196 jogos
