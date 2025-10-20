menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Antony pode ultrapassar ídolo brasileiro em marca no Real Betis

Atacante brasileiro está próximo de superar Denílson em marca na Espanha

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 20/10/2025
14:49
Antony fez um gol e deu uma assistência para levar o Real Betis à final da Conference (Reprodução: Antony)
imagem cameraAntony comemora gol marcado pelo Real Betis (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Herói do Real Betis na vitória sobre o Villarreal, o atacante Antony está próximo de superar Denílson, ídolo do clube, em artilharia pela equipe espanhola. Ao marcar duas vezes na partida válida pela 9ª rodada da La Liga, o jogador chegou aos 12 gols com a camisa dos Verdiblancos, dois a mais que o campeão do mundo em 2002 com a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Denílson foi peça-chave na conquista do Betis na Copa do Rei 2004/05 sobre o Osasuna, e se tornou um dos principais ídolos da história do clube. O ex-jogador alcançou a marca de 14 gols com o time espanhol em 196 jogos, diferente de Antony, que tem 12 com 164 jogos a menos.

continua após a publicidade

No final de semana, após o Betis sair perdendo por 2 a 0, o atacante brasileiro chamou a responsabilidade e garantiu um ponto importante fora de casa, com direito a gol no último minuto de jogo.

Os mandantes abriram o placar ainda no primeiro tempo, com Buchanan, e ampliaram na metade da segunda etapa, com Moleiro. Dois minutos depois, Antony aproveitou o bom contra-ataque e finalizou com um belo chute de fora da área, que teve como destino o canto esquerdo do goleiro adversário, diminuindo a diferença.

continua após a publicidade
Antony comemorando gol pelo Real Betis contra a Fiorentina (Foto: Divulgação/Betis)
Antony comemorando gol pelo Real Betis contra a Fiorentina (Foto: Divulgação/Betis)

Já aos 49 minutos do segundo tempo, após boa movimentação na entrada da área, Antony só precisou de dois toques para concluir a jogada iniciada por Fornals (que também foi o assistente do primeiro gol). Com o empate assegurado, o Betis se manteve no G-4 da La Liga por mais uma rodada.

As atenções agora se viram para a Europa League. Fora de casa, o time espanhol enfrenta o Racing Genk, na próxima quinta-feira (23), às 13h45 (horário de Brasília). Passado o duelo continental, o Betis tem pedrada pela frente: Atlético de Madrid, por La Liga. O jogo será na segunda-feira (27), às 17h.

🔢 Números de Antony e Denílson pelo Real Betis

  1. Antony: 12 gols em 32 jogos
  2. Denílson: 14 gols em 196 jogos

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias