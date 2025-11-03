Antony marca e iguala pentacampeão mundial pela Seleção no Real Betis

O Real Betis venceu o Mallorca por 3 a 0, em partida válida pela 11ª rodada de La Liga, no último domingo (2), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP). Com dois gols de Antony, o atacante igualou a marca de Denilson, que também balançou as redes 14 vezes com a camisa dos Verdiblancos entre 1998 a 2005.

Denílson foi peça-chave na conquista do Betis na Copa do Rei 2004/05 sobre o Osasuna, e se tornou um dos principais ídolos da história do clube. O ex-jogador alcançou a marca de 14 gols com o time espanhol em 196 jogos, diferente de Antony, que chegou ao 14º com 163 jogos a menos.

No final de semana, o Betis não teve dificuldade de derrotar o Mallorca. Ainda no primeiro tempo, a equipe da Andaluzia abriu 3 a 0, com dois de Antony e outro de Abde Ezzalzouli.

Antony comemora gol pelo Real Betis (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Nos gols, o brasileiro acertou um chute de fora da área, rastreiro para abrir o placar aos nove minutos. Já aos 33, após tabelinha, Antony chutou de longe mais uma vez e marcou outro golaço. No lance seguinte, o atacante ex-São Paulo deu a assistência para o gol de Abde Ezzalzouli, que deu os números finais ao duelo.

As atenções agora se viram para a Europa League. Em casa, o time espanhol enfrenta o Lyon, na próxima quinta-feira (6), às 17h (horário de Brasília). Passado o duelo continental, o Betis terá o Valencia, por La Liga. O jogo será no domingo (9), às 14h30.

🔢 Números de Antony e Denílson pelo Real Betis

1 . Antony: 14 gols em 33 jogos 2 . Denílson: 14 gols em 196 jogos

Em 1997, o Betis pagou 35 milhões de euros para tirar Denílson, do São Paulo, negociação mais cara da história na época (Foto: Divulgação)

