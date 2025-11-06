Messi revela plano pós-aposentadoria e cita saídas de Barcelona e PSG

Comentou sobre a dificuldade de deixar o Barcelona para o PSG e a adaptação necessária.

Lionel Messi marcou presença no primeiro dia do American Business Forum (ABF), nesta quinta-feira (6), e abordou temas relevantes, como a conquista da Copa do Mundo. Porém, algo que despertou atenção foi quando o astro argentino revelou seus planos para o pós-aposentadoria do gramados, além de tratar sobre as saídas do Barcelona e do PSG.

Aos 38 anos, Lionel Messi admitiu que começa a pensar na sua vida após o futebol e já indicou uma área que pretende se aprofundar:

- A verdade é que tive uma carreira desportiva muito longa, continuo a tê-la, e tive sempre pessoas à minha volta de confiança, que se ocupavam de tudo isso [...] Mas também é verdade que, recentemente, comecei a me interessar muito por aquilo que poderia fazer. O futebol tem um prazo de validade, infelizmente. Em determinado momento, acaba. Gosto de começar a ver o que posso fazer, por onde posso arrancar, mas a questão empresarial é algo que me interessa, de que gosto. Quero continuar a aprender muito, porque não sei nada - revelou Messi.

Depois das passagens por Barcelona e PSG, Messi terminará sua carreira pelo Inter Miami (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Craque detalhou saídas de Barcelona e PSG

Ao abordar sua saída do Barcelona para o PSG, Lionel Messi não escondeu a dificuldade de adaptação e de deixar para trás o clube de sua vida:

- A primeira saída, de Barcelona para Paris, foi dura, porque tínhamos passado toda a vida em Barcelona, estávamos muito bem. A família, as crianças… Tínhamos tudo. Fui para lá com 13 anos, fiz lá toda a minha vida. A minha mulher chegou lá quando eu tinha 20 ou 21 anos [...] A nível futebolístico e do dia-a-dia, as coisas não correram bem, eu não me divertia, por uma série de coisas, também por ser tudo novo para mim, muito diferente ao que estava habituado - admitiu o astro argentino.

Já a mudança mais recente, de Paris para Miami, foi tratada de maneira diferente por Messi e sua família.

- Decidimos prosseguir a minha carreira profissional em Miami, e penso que isso significa muito, escolher onde queremos estar e poder fazê-lo. Isso faz com que as coisas sejam muito mais fáceis. A chegada foi espetacular, viver nesta cidade incrível, com o carinho de todos, desde o primeiro dia… Estou muito grato - finalizou Lionel Messi.

