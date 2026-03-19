Vini Jr se aproxima de Neymar e lidera artilheiros brasileiros na Champions
Raphinha também brilhou nas oitavas
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A rodada de volta das oitavas de final da Champions League foi generosa com os brasileiros. Vini Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, Raphinha brilhou na goleada do Barcelona contra o Newcastle, e Gabriel Jesus segue firme na artilharia histórica. Os números colocam o atacante merengue cada vez mais perto do topo da lista de maiores goleadores brasileiros da competição.
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Com os dois gols marcados no Etihad Stadium, Vini Jr chegou a 34 bolas na rede na Champions League. O camisa 7 do Real Madrid é o segundo maior artilheiro brasileiro da história do torneio e agora está a apenas nove gols de igualar Neymar no topo do ranking. O atacante de 25 anos tem média de 0,44 gol por jogo na competição e segue como peça fundamental na busca do hexacampeonato europeu pelo clube merengue.
Gabriel Jesus se mantém, Raphinha dispara
Gabriel Jesus segue firme na quinta posição entre os brasileiros com mais gols na história da Champions. O atacante do Arsenal soma 26 gols em 55 partidas, média de 0,47 por jogo – uma das melhores entre os jogadores do país. Na atual edição, balançou as redes duas vezes e segue como opção importante no esquema de Mikel Arteta.
Raphinha, por sua vez, teve atuação de gala contra o Newcastle. Foram dois gols, duas assistências e um pênalti sofrido na goleada por 7 a 2. O camisa 11 do Barcelona chegou a 19 gols na Champions e ultrapassou Ronaldinho Gaúcho, que tem 18. Agora ocupa a 12ª posição no ranking de brasileiros.
Marquinhos, com 11 gols em 117 jogos, também segue vivo na competição após nova classificação do Paris Saint-Germain. Gabriel Martinelli, com 10 gols e seis na atual edição, completa a lista dos brasileiros com mais bolas na rede que ainda disputam o torneio.
Ranking dos artilheiros brasileiros na Champions League (ainda na disputa):
- Vinícius Júnior – 34 gols (2º maior artilheiro brasileiro da história)
- Gabriel Jesus – 26 gols (5º)
- Raphinha – 19 gols (12º)
- Marquinhos – 11 gols (29º)
- Gabriel Martinelli – 10 gols (32º)
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