Vini Jr se aproxima de Neymar e lidera artilheiros brasileiros na Champions

A rodada de volta das oitavas de final da Champions League foi generosa com os brasileiros. Vini Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, Raphinha brilhou na goleada do Barcelona contra o Newcastle, e Gabriel Jesus segue firme na artilharia histórica. Os números colocam o atacante merengue cada vez mais perto do topo da lista de maiores goleadores brasileiros da competição.

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Com os dois gols marcados no Etihad Stadium, Vini Jr chegou a 34 bolas na rede na Champions League. O camisa 7 do Real Madrid é o segundo maior artilheiro brasileiro da história do torneio e agora está a apenas nove gols de igualar Neymar no topo do ranking. O atacante de 25 anos tem média de 0,44 gol por jogo na competição e segue como peça fundamental na busca do hexacampeonato europeu pelo clube merengue.

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Gabriel Jesus se mantém, Raphinha dispara

Gabriel Jesus segue firme na quinta posição entre os brasileiros com mais gols na história da Champions. O atacante do Arsenal soma 26 gols em 55 partidas, média de 0,47 por jogo – uma das melhores entre os jogadores do país. Na atual edição, balançou as redes duas vezes e segue como opção importante no esquema de Mikel Arteta.

Raphinha, por sua vez, teve atuação de gala contra o Newcastle. Foram dois gols, duas assistências e um pênalti sofrido na goleada por 7 a 2. O camisa 11 do Barcelona chegou a 19 gols na Champions e ultrapassou Ronaldinho Gaúcho, que tem 18. Agora ocupa a 12ª posição no ranking de brasileiros.

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Raphinha comemora gol do Barcelona sobre o Newcastle, na Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

Marquinhos, com 11 gols em 117 jogos, também segue vivo na competição após nova classificação do Paris Saint-Germain. Gabriel Martinelli, com 10 gols e seis na atual edição, completa a lista dos brasileiros com mais bolas na rede que ainda disputam o torneio.

Ranking dos artilheiros brasileiros na Champions League (ainda na disputa):

1 . Vinícius Júnior – 34 gols (2º maior artilheiro brasileiro da história) 2 . Gabriel Jesus – 26 gols (5º) 3 . Raphinha – 19 gols (12º) 4 . Marquinhos – 11 gols (29º) 5 . Gabriel Martinelli – 10 gols (32º)

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