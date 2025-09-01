Torcedores enlouquecem com anúncio de novo reforço no Liverpool: ‘Um monstro’

A maior novela desta janela de transferências da Premier League chegou ao fim. Nesta segunda-feira (01), Newcastle e Liverpool chegaram a um acordo pelo atacante Alexander Isak, de 25 anos. Segundo o jornalista Fabrizio, o atual campeão inglês pagará 125 milhões de libras (aproximadamente R$ 992, 3 milhões) pelo sueco. O vínculo será válido até 2031.

Esta foi a terceira contratação mais cara do futebol mundial. Agora, Isak reforça um elenco estrelado de jogadores valiosos, atrás apenas de Neymar (198 milhões de libras em 2017) e Kylian Mbappé (163 milhões de libras em 2018), ambos para o PSG.

Os internautas enlouqueceram com o anúncio de seu novo camisa 9 nas redes sociais. Em tom de brincadeira, um deles chegou a dizer que sair de Darwin Núñez para Isak, é como atualizar do PS1 direto para o PS5. Além dos torcedores do Liverpool, alguns rivais lamentaram a nova contratação dos Reds. Confira abaixo.

Tradução: Isak é um Vermelho! Magnífico! Você nunca andará sozinho.

Tradução: De Nunez para Isak. É como atualizar do PS1 para o PS5. Obrigado, FSG.

Tradução: Alguém por favor me acorde, eu me recuso a acreditar que meu time está com Wirtz, Isak, Frimpong, Salah, Szoboszlai, e Ekitike.

Tradução: Isak droga. Ele vai ser um monstro.

Tradução: O Liverpool quebrou o recorde de transferências duas vezes. ISAK!!

Isak é o oitavo reforço do Liverpool para a temporada. Nesta janela de transferências o clube inglês gastou cerca de 416 milhões de libras (aproximadamente R$ 3 bilhões) em reforços. Nomes de destaque como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez também reforçam o time de novas contratações.

Isak é anunciado como novo reforço do Liverpool (Foto: Reprodução/Liverpool)

Carreira de Alexsander Isak ⚽

📝 Texto: Pedro Ernesto

Revelado pelo AIK, da Suécia, Isak despontou como uma das grandes promessas do país nos últimos anos. Foi contratado pelo Borussia Dortmund em 2017, encontrou dificuldades para se firmar na equipe alemã e acabou emprestado ao Willem II, dos Países Baixos, por uma temporada.

Antes de chegar à Inglaterra, brilhou na Real Sociedad, da Espanha, onde atuou por três temporadas e meia. No período, marcou 44 gols e contribuiu com oito assistências, consolidando-se como nome relevante no cenário europeu.

Após três temporadas com a camisa dos Magpies, onde alcançou destaque na Premier League, ele encerra sua trajetória com 62 gols, 11 assistências e o título da Copa da Liga Inglesa — conquista que encerrou um jejum de mais de 70 anos do clube.

Com 1,93m de altura, Isak representa o modelo contemporâneo de centroavante: domina todas as fases ofensivas, alia força física à mobilidade e precisão, e encarna o estilo predominante da elite do futebol inglês — pautado pela transição rápida, intensidade e eficiência nas finalizações.