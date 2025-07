Jogador do Manchester United apoia barca e detona companheiros: ‘Preguiçosos’

Luke Shaw, do Manchester United, apoiou a barca de jogadores promovida pelo treinador Rúben Amorim e detonou alguns companheiros. Na pré-temporada, os Diabos Vermelhos viajaram aos Estados Unidos sem as presenças de Antony, Garnacho, Sancho e Malacia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O quarteto segue treinado na Inglaterra, enquanto o Manchester United busca encontrar novos destinos para os atletas. Em entrevista durante a pré-temporada, Shaw apoiou a decisão do treinador português visando a próxima temporada.

continua após a publicidade

- Não é difícil ver de fora como tem sido. Na maior parte do tempo que estive aqui nos últimos anos, tem sido extremamente negativo. O ambiente pode ser bastante tóxico, não é nada saudável. Não há mais preguiçosos nesse grupo. A mentalidade do Rúben (Amorim), suas exigências, ele é extremamente duro com o grupo. Ele não mede esforços. Todos têm que colocar a equipe em primeiro lugar, ele deixou isso bem claro - disse o lateral-esquerdo do Manchester United.

Na última temporada, Sancho foi emprestado ao Chelsea em agosto, enquanto Antony e Malacia foram emprestados para Betis e PSV, respectivamente, na janela de janeiro. O argentino Garnacho foi o único que permaneceu no elenco do Manchester United.

continua após a publicidade

Na janela de transferências, o Manchester United negociou a saída por empréstimo de Rashford ao Barcelona, mas busca concretizar novas operações. O Betis gostaria de acertar a contratação de Antony, mas esbarra nos valores pedidos pelos Diabos Vermelhos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.