menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Antonio Conte 'alfineta' Ruben Amorim em coletiva: 'Arrogantes'

Treinador italiano defendeu o atacante Rasmus Hojlund na coletiva

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
15:29
Antonio Conte no banco do Napoli (Foto: Gabriel Bouys / AFP)
imagem cameraAntonio Conte no banco do Napoli (Foto: Gabriel Bouys / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O clima esquentou na Itália após o empate sem gols do Napoli contra o Parma, que atrasou a equipe na perseguição ao líder da Serie A, na quarta-feira (14). Ao ser questionado sobre a seca de gols de Rasmus Hojlund — que não marca há quatro partidas —, Antonio Conte não apenas protegeu seu jogador, como aproveitou para "alfinetar" Ruben Amorim, técnico que dispensou o dinamarquês em Old Trafford.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Hojlund, de 22 anos, foi emprestado ao Napoli em setembro de 2024 após Amorim declarar que o atacante não fazia parte de seus planos. Desde então, sob o comando de Conte, o jovem reencontrou o bom futebol, somando 9 gols e 3 assistências na temporada 2025/26.

continua após a publicidade

As declarações polêmicas de Conte

Para Antonio Conte, o problema de Hojlund na Inglaterra não era o talento, mas a falta de orientação adequada. Em uma declaração interpretada como um ataque à teimosia tática de Amorim (que se recusava a abandonar o esquema de três zagueiros no United), o italiano foi incisivo:

— Rasmus evoluiu muito desde que deixou o Manchester United. Ele tem grande potencial, mas esses jovens precisam ser treinados por pessoas que possam aprimorá-los, ensiná-los posicionamento e como trabalhar para a equipe. Alguns treinadores jovens hoje em dia são arrogantes; veem um atacante sofrendo e, em vez de treiná-lo, colocam a culpa nele — disparou Conte.

continua após a publicidade
Antonio Conte
Antonio Conte é treinador do Napoli (Foto: Justin Talles/AFP)

Redenção na Itália

Apesar dos quatro jogos em branco, os números de Hojlund no Napoli superam largamente sua última temporada na Premier League. No Campeonato Italiano, o dinamarquês soma 16 jogos, com seis gols, sendo nove em toda a temporada.

O próprio jogador já havia cutucado o ex-clube após conquistar a Supercopa da Itália contra o Bologna, postando uma foto com a legenda: "A cara de uma ótima decisão". Em dezembro, Hojlund revelou ao Corriere dello Sport que o Manchester United foi claro ao dizer que ele era dispensável, e que o convite de Conte foi o "passo certo" para sua carreira.

Rasmus Hojlund em ação pelo Napoli (Foto: Carlo Hermann / AFP)
Rasmus Hojlund em ação pelo Napoli (Foto: Carlo Hermann / AFP)

Fantasma de Old Trafford

A "farpa" de Conte surge em um momento de transição no Manchester United, após a saída conturbada de Ruben Amorim. Críticos apontam que a insistência do português em seu sistema tático e a dificuldade em adaptar jogadores como Hojlund e Scott McTominay (eleito o melhor da Serie A na temporada passada) foram fundamentais para o desgaste com a diretoria inglesa.

Agora, o Napoli busca tornar a transferência de Hojlund permanente por 38 milhões de libras, algo que o diretor esportivo Giovanni Manna já trata como uma "formalidade".

Rúben Amorim deixa campo de jogo entre Manchester United e Fulham de cabeça baixa
Ruben Amorim foi demitido do Manchester United no início de janeiro (Foto: Justin Tallis/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias