Antonio Conte 'alfineta' Ruben Amorim em coletiva: 'Arrogantes'
Treinador italiano defendeu o atacante Rasmus Hojlund na coletiva
- Matéria
- Mais Notícias
O clima esquentou na Itália após o empate sem gols do Napoli contra o Parma, que atrasou a equipe na perseguição ao líder da Serie A, na quarta-feira (14). Ao ser questionado sobre a seca de gols de Rasmus Hojlund — que não marca há quatro partidas —, Antonio Conte não apenas protegeu seu jogador, como aproveitou para "alfinetar" Ruben Amorim, técnico que dispensou o dinamarquês em Old Trafford.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com retorno de Mbappé e desfalque de Rodrygo, Real Madrid divulga lista de relacionados
Futebol Internacional16/01/2026
- Futebol Internacional
Manchester United e Manchester City possuem rivalidade em quase uma reta na Inglaterra
Futebol Internacional16/01/2026
- Futebol Internacional
Manchester City acerta com zagueiro destaque da Premier League
Futebol Internacional16/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Hojlund, de 22 anos, foi emprestado ao Napoli em setembro de 2024 após Amorim declarar que o atacante não fazia parte de seus planos. Desde então, sob o comando de Conte, o jovem reencontrou o bom futebol, somando 9 gols e 3 assistências na temporada 2025/26.
As declarações polêmicas de Conte
Para Antonio Conte, o problema de Hojlund na Inglaterra não era o talento, mas a falta de orientação adequada. Em uma declaração interpretada como um ataque à teimosia tática de Amorim (que se recusava a abandonar o esquema de três zagueiros no United), o italiano foi incisivo:
— Rasmus evoluiu muito desde que deixou o Manchester United. Ele tem grande potencial, mas esses jovens precisam ser treinados por pessoas que possam aprimorá-los, ensiná-los posicionamento e como trabalhar para a equipe. Alguns treinadores jovens hoje em dia são arrogantes; veem um atacante sofrendo e, em vez de treiná-lo, colocam a culpa nele — disparou Conte.
Redenção na Itália
Apesar dos quatro jogos em branco, os números de Hojlund no Napoli superam largamente sua última temporada na Premier League. No Campeonato Italiano, o dinamarquês soma 16 jogos, com seis gols, sendo nove em toda a temporada.
O próprio jogador já havia cutucado o ex-clube após conquistar a Supercopa da Itália contra o Bologna, postando uma foto com a legenda: "A cara de uma ótima decisão". Em dezembro, Hojlund revelou ao Corriere dello Sport que o Manchester United foi claro ao dizer que ele era dispensável, e que o convite de Conte foi o "passo certo" para sua carreira.
Fantasma de Old Trafford
A "farpa" de Conte surge em um momento de transição no Manchester United, após a saída conturbada de Ruben Amorim. Críticos apontam que a insistência do português em seu sistema tático e a dificuldade em adaptar jogadores como Hojlund e Scott McTominay (eleito o melhor da Serie A na temporada passada) foram fundamentais para o desgaste com a diretoria inglesa.
Agora, o Napoli busca tornar a transferência de Hojlund permanente por 38 milhões de libras, algo que o diretor esportivo Giovanni Manna já trata como uma "formalidade".
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias