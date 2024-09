Deivid e Ângelo deixaram o Santos rumo ao Chelsea (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 10:26 • Riade (SAU)

Ângelo, ex-atacante do Santos, teve sua venda acertada pelo Chelsea ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. O brasileiro custará cerca de 23 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação atual) aos cofres do clube do Oriente Médio. A informação é do "Uol".

O jogador, surgindo como destaque nos profissionais do Peixe entre 2021 e 2023, foi vendido aos Blues por 15 milhões de euros, mas não chegou a receber oportunidades na Inglaterra. Logo, foi emprestado ao Strasbourg-FRA, que também pertence ao bilionário Todd Boehly.

Pela equipe francesa, Ângelo fez 25 jogos, sendo 21 pela Ligue 1 e quatro pela Copa da França. Somando 1355 minutos, não balançou as redes em nenhuma ocasião, mas contribuiu com três assistências.

No Al-Nassr, o atleta de 19 anos se juntará a estrelas como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, e aos brasileiros Bento, Anderson Talisca e Wesley. O lateral-esquerdo Alex Telles, nesta segunda-feira (2), rescindiu seu contrato com o clube e está livre no mercado.

Em 2023, ainda enquanto atuava pelo Santos, Ângelo recebeu aproximação do Flamengo, que sinalizou com uma proposta de cerca de R$ 50 milhões, a pedido do então técnico rubro-negro Vítor Pereira. Entretanto, recusou a investida, planejando o movimento rumo à Europa, que aconteceria três meses depois.

Ângelo, revelado pelo Santos, é o novo reforço do Al-Nassr, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Chelsea)