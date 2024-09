Técnico do Santos sofre pressão após quatro jogos sem vencer

Carille recebe críticas após empate com a Ponte Preta (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 19:56 • Santos

O Santos empatou com a Ponte Preta por 2 a 2, na noite de sexta-feira (30), na Vila Viva Sorte, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. O empate aconteceu nos últimos minutos do jogo e trouxe um clima de insatisfação por parte dos torcedores com relação ao técnico, Fábio Carille.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Peixe venceu apenas uma das cinco últimas partidas disputadas em casa, e tal sequência tirou o clube da liderança do campeonato. No fim da partida, a maioria dos 6 mil torcedores presentes no local, tentou chegar até uma porta que dá acesso ao vestiário do Peixe, e o local precisou ser cercado pelo policiamento.

Em entrevista após o jogo, Carille disse entender as vaias da torcida e garantiu que tem boa relação com a diretoria santista, além de afirmar que se sente bem no clube e que não irá pedir demissão - Mas é claro que está nas mãos deles (diretoria). Não está na mão de vocês. Mas a relação é muito boa. Torcida não tenho relação. Torcedor lá e nós aqui - afirmou o treinador.

Santos empata com Ponte Preta (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Santos refaz as contas para garantir o acesso

Até a 19° rodada do campeonato, o Santos tinha 100% de aproveitamento no estádio, mas durante os últimos confrontos em casa, o aproveitamento caiu para 72,7% com os empates contra Sport, Amazonas e Ponte e a derrota para o Avaí.

De acordo com avaliação da comissão técnica, 74 pontos serão necessários para uma equipe garantir o acesso e brigar pelo título da Série B do Brasileirão. Atualmente, o Peixe soma 40 pontos e tem mais 42 a serem disputados nas 14 rodadas restantes. Se vencer os próximos sete jogos na Vila, terá um aproveitamento de 76,6% em casa, o que é abaixo dos 81% calculados por Carille anteriormente.