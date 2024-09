Flamengo negocia acerto com Deivid Washington, do Chelsea

Foto: Divulgação / Chelsea







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo corre contra o tempo para acertar a contratação do atacante Deivid Washington, do Chelsea. Revelado pelo Santos em 2023, de onde logo foi para o clube inglês, Deivid tem 19 anos e não teve muito espaço desde que chegou aos Blues, e busca uma chance de retomar a carreira. O jogador já está no Brasil e também tenta acelerar o processo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

De acordo com o GE, a negociação é por empréstimo e Marcos Braz é quem lida diretamente. Pelo Chelsea. Deivid entrou em campo apenas pela base, com 17 jogos e 10 gols marcados. Nos últimos dias, o atacante quase foi negociado com o Strasbourg, da França, mas a negociação não foi para frente.

O Flamengo tentou contratar Deivid Washington antes da venda ao Chelsea, mas o Santos aceitou a proposta de 15 milhões de euros pelo atleta. Pelo Peixe, foram 16 jogos, com dois gols marcados. Na época, clubes como Real Madrid e Atlético Madrid tentaram a contratação.