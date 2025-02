Especulado no futebol brasileiro, Andreas Pereira pode estar de saída do Fulham da Inglaterra. O jogador não foi fez parte do time titular para o jogo de hoje (01), contra o Newcastle. Sua equipe, entra em campo às 12h (de Brasília) no St James' Park, em Londres, na Inglaterra. Os fãs poderão acompanhar a partida ao vivo pela plataforma Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Fulham ocupa atualmente a 10º posição e vai em busca da vitória jogando em seus domínios. A equipe de Marco Silva ainda não embalou no campeonato e faz temporada morna na Premier League. O time perdeu seu último jogo contra o Manchester United e quer vencer para ficar em boa fase.

Já o Newcastle faz boa temporada na Premier League. Nos últimos sete jogos, a equipe venceu seis vezes e perdeu somente uma. A boa fase recompensou a equipe com a 5ª posição na tabela e com a mesma pontuação do 4º colocado, Manchester City. Os times ainda estão em busca de um lugar na zona de classificação para Champions League.

Palmeiras de olho em Andreas Pereira

Com o futuro incerto, Andreas Pereira pode decidir seu destino nos próximos dias. O jogador não renovou com o Fulham e está na mira do Palmeiras Mesmo após ter dado declarações aparentemente desistindo do negócio, Leila Pereira ainda acredita na possibilidade de contratar o meia. O Fulham, entretanto, segundo o jornalista Bruno Vicari, dá prioridade e aguarda negociação com clubes da Europa.

O Fulham vem agindo com cautela, esperando por propostas mais vantajosas de outros clubes europeus. O Olympique de Marseille, por exemplo, já manifestou interesse, o que pode dificultar os planos do Palmeiras de assegurar a contratação do jogador. No entanto, com as inscrições em ligas europeias para novos jogadores se encerrando em breve, o cenário pode mudar em favor do clube brasileiro

O jogador recusou uma proposta de renovação com o Fulham, deixando o torcedor do Palmeiras animado. No entanto, essa foi uma primeira tratativa e ainda existe a chance do jogador renovar com o time inglês, ou ao menos continuar jogando futebol em solos europeus.

Andreas Pereira em ação pelo Fulham (Foto: Adrian Dennis / AFP

Confira as informações do jogo entre West Ham e Fulham

✅ FICHA TÉCNICA

NEWCASTLE x FULHAM

21° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: Sábado, 1 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: St James' Park, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NEWCASTLE: Dúbravka; Livramento, Schar, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonalli e Joelinton; Murphy, Isak e Anthony Gordon

FULHAM: Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson; Lukic e Berge; Wilson, Smith Rowe e Iwobi; Raul Jiménez

