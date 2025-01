Contratação de Paulinho não altera planejamento do Palmeiras no mercado

Com menos de um mês para o fechamento da janela de transferências no futebol brasileiro, o Palmeiras segue em busca de um centroavante, mesmo após a chegada de Paulinho, que afirmou, durante sua apresentação, poder atuar na função.

A má fase de Flaco López, aliada ao fato de Rony estar fora do planejamento da comissão técnica para a temporada, aumenta a pressão por opções no setor, que tem o recém-promovido Luighi como principal nome neste início de Campeonato Paulista.

Apesar do "senso de urgência", o Palmeiras busca apenas atletas prontos para contribuir imediatamente e descarta contratar um jogador que não chegue com status de titular.

- A gente queria mais (melhor desempenho esportivo em 2024). Entendi que era hora de mudar a nossa mentalidade. Nós mudamos esse ano, seremos mais agressivos (no mercado), estamos em busca de atletas prontos, que possam ajudar o nosso elenco e treinador imediatamente - afirmou Leila Pereira.

Abel Ferreira pede a contratação de um centroavante

"Precisa". foi assim, de forma clara e direta, que Abel Ferreira respondeu à necessidade de contratar um centroavante. Apesar de Paulinho poder atuar improvisado como camisa 9, a comissão técnica busca um homem de área, que consiga brigar com os zagueiros adversários, vença duelos aéreos e tenha um bom aproveitamento na conversão das oportunidades geradas pelo setor de criação da equipe.

O perfil procurado pelo treinador português, no entanto, ainda não foi encontrado pelo departamento de futebol, que já tentou outras opções anteriormente, mas sem sucesso.

A contratação de um centroavante é um pedido de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Gabigol, atualmente no Cruzeiro, recebeu uma proposta do Palmeiras para deixar o Flamengo no meio do ano passado, mas optou por encerrar seu vínculo com o clube carioca e ficar livre no mercado para avaliar outras opções.

Gabriel Jesus, formado nas categorias de base do clube, também recebeu sondagens recentemente, mas o Arsenal, da Inglaterra, não aceitou negociar o atacante em meio à disputa pelo título do Campeonato Inglês. Além disso, o brasileiro tem o desejo de seguir no futebol europeu, onde busca maior sequência após série de lesões.