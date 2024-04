Em jogo épico, Real Madrid desbanca City nos pênaltis e está na semifinal da Champions League; veja os gols

Real Madrid vence Manchester City nos pênaltis e desbanca atuais campeões da Champions League (DARREN STAPLES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 18:57 • Manchester (ING) • Atualizada em 17/04/2024 - 21:08

A Europa promoveu um dos maiores confrontos desta temporada com as quartas de final da Champions League. Depois do empate em 1 a 1 (4 a 4 no placar agregado), com gols de Rodrygo e De Bruyne, o Real Madrid venceu o Manchester City, nos pênaltis, por 5 a 4, e eliminou o atual campeão, em casa.

Com este resultado, o time de Ancelotti avança à semifinal e vai encarar o Bayern de Munique, que desbancou o Arsenal. As disputas serão nos dias 30/04 e 07/05.

➡️ Bayern de Munique vence o Arsenal e volta à semifinal da Champions League; veja o gol do jogo

REIS DA EUROPA

Depois do duelo épico da ida, no Santiago Bernabéu, que terminou com um empate em 3 a 3, a volta teve um confronto nervoso, terminando empatada em 1 a 1.

O 14 vezes campeão da Europa abriu o placar logo no início, aos 12 minutos, com Rodrygo. O camisa 11 recebeu cruzamento de Vini Jr, tentou a primeira finalização, mas balançou a rede somente na segunda tentativa.

O Real Madrid ficou à frente no placar por quase todo o jogo, até De Bruyne deixar tudo igual, aos 30' do segundo tempo, ao aproveitar sobra na área. Os ingleses proporcionaram grande pressão, mas a disputa foi à prorrogação e, em seguida, às penalidades.

Na disputa de pênaltis, Modric abriu perdendo para os espanhóis, após Julián Álvarez marcar. Na quinta e última cobrança, Rüdiger, zagueiro merengue, finalizou forte e colocou o Real Madrid na semifinal da Champions League.

FUT INTERNACIONAL

