Autor de dois gols contra o City na Champions League, Rodrygo se classifica como carrasco dos ingleses

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 19:46 • Manchester (ING) • Atualizada em 17/04/2024 - 21:06

O Real Madrid viajou até a Inglaterra e eliminou o Manchester City, atual campeão da Champions League, nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 4 a 4 no placar agregado. Entre os destaques, Rodrygo foi quem marcou gol nas duas partidas e chegou a quatro tentos em sete disputas contra os ingleses, além de uma assistência.

Em entrevista à TNT Sports, o atacante brasileiro respondeu se considera como um carrasco do Manchester City e analisou a classificação do time espanhol.

➡️ Bayern de Munique vence o Arsenal e volta à semifinal da Champions League; veja o gol do jogo

- Pode ser que sim. É um adversário que me sinto bem jogando, as coisas tem dado certo, foi o segundo gol neles nessa fase. Eu estou muito feliz com o trabalho da minha equipe. A gente mostrou a nossa força.

- A gente sabia que ia ter parte do jogo que ia sofrer um pouco mais, que ia ter que abaixar a linha. Nosso plano de jogo era como foi no primeiro tempo, eles iriam controlar mais, e o nosso contra-ataque seria mais perigoso. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo a gente parou de jogar e ficou mais difícil. Mas mais uma vez mostramos quem é o Real Madrid, e no final a gente sempre vai passar - declarou.

Com a classificação às semis, o Real Madrid vai encarar o Bayern de Munique, de Harry Kane, com a ida, na Alemanha, no dia 30 de abril, e volta, na Espanha, na semana seguinte, no dia 7 de maio. Rodrygo também analisou a dificuldade do confronto.

- Muito difícil, também. Como uma semifinal de Champions League, vai ser muito difícil. Assim como foi com o Manchester City no outro ano, agora contra o Bayern vai ser também. A gente sempre sofre pra ganhar, e contra o Bayern não vai ser diferente. Temos que manter a concentração nos dois jogos e focar no que vem - finalizou.

