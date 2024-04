Carpini foi demitido nesta quinta-feira (18) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 12:26 • São Paulo (SP)

Thiago Carpini não é mais o técnico do São Paulo. A diretoria tricolor demitiu o treinador de 39 anos após a derrota por 2 a 1 diante do Flamengo, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão.

Carpini deixa o São Paulo com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas. Com ele, o Tricolor quebrou o tabu na Neo Química Arena diante do Corinthians, superou o Palmeiras na Supercopa do Brasil, mas caiu para o Novorizontino nas quartas de final do Paulistão e ainda não pontuou no Brasileirão

Após a derrota contra o Fortaleza, no Morumbis, a diretoria do clube passou a receber indicações no mercado internacional e começou a fazer sondagens informais para substituir Carpini.

A preferência será por um treinador estrangeiros, e nomes como Felipão, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes, à princípio, estão descartados.

Com a demissão de Thiago Carpini, Milton Cruz assume interinamente a equipe. O auxiliar pode comandar a equipe no domingo, contra o Atlético-GO, pela terceira rodada do Brasileirão.

O técnico Thiago Carpini não comanda mais o São Paulo na temporada (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)