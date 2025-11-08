Em uma entrevista ao jornal espanhol "AS", o vice-ministro do Esporte da Arábia Saudita, Ibrahim Almoaiqel, desabafou sobre o projeto de futebol do país, o papel de Cristiano Ronaldo e as comparações com o mercado chinês. Durante um evento de investimento em Madri, o político foi direto ao afirmar que, embora CR7 seja uma lenda, o projeto saudita vai muito além.

'Há muito mais'

Questionado sobre a importância de Cristiano Ronaldo para o futebol saudita, o ministro elogiou o craque, mas fez questão de colocar o projeto acima do jogador.

— Ele é um jogador lendário e teve um grande impacto. Mas ele é parte de uma era em que muitos jogadores se uniram a nós. E, como mencionei, grandes jogadores têm seguidores e grande impacto. Cristiano é definitivamente parte disso. Mas há muito mais — afirmou Almoaiqel.

Cristiano Ronaldo celebra com companheiros um de seus gols marcados em jogo do Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

O vice-ministro destacou que a qualidade da liga está melhorando e que a idade dos jogadores estrangeiros contratados está "diminuindo ano após ano". — Temos todos os fundamentos para criar uma liga forte — completou.

Ao ser perguntado se o projeto saudita não seria uma repetição do que a China ou o Catar fizeram no passado, Almoaiqel rechaçou a comparação e garantiu que o plano é diferente e sustentável.

— Definitivamente, na Arábia Saudita tentamos oferecer algo único. Nossa população é jovem e muito envolvida com o futebol. Queremos algo diferente e de longo prazo. Há uma visão clara para desenvolver o setor e, finalmente, para sustentá-lo — declarou.

Com a Copa do Mundo de 2034 no horizonte, o ministro confirmou que o investimento no futebol é parte de um plano de transformação do país. Ele destacou que a prática de esportes na Arábia Saudita saltou de 13% da população em 2015 para 58% atualmente. — Nosso país tem grandes ambições, seja construir um dos melhores clubes do mundo ou fazer grandes eventos como o Mundial — finalizou.

