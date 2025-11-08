Cristiano Ronaldo marca de pênalti, e Al-Nassr vence NEOM pelo Sauditão
Artilheiro português soma 953 gols e se aproxima do milésimo da carreira
Cristiano Ronaldo segue aumentando a sua contagem de gols pelo Al-Nassr e está cada vez mais próximo de chegar ao milésimo gol na carreira. Fora de casa, o atacante português liderou o clube à vitória por 3 a 1 sobre o NEOM, neste sábado (8), pela oitava rodada do Campeonato Saudita.
CR7 marcou o segundo gol da equipe de Jorge Jesus, de pênalti, faltando apenas 47 para alcançar o objetivo. Além dele, Ângelo e João Félix fecharam o placar, enquanto Ahmed Abdu diminuiu. O Al-Nassr retorna a campo no próximo domingo, às 14h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Al-Khaleej, pela nona rodada do Campeonato Saudita.
Na temporada atual, Cristiano Ronaldo tem 13 gols, sendo oito pelo Al-Nassr. Além disso, soma duas assistências para a equipe. A vitória não só diminui a distância do português do objetivo de chegar ao milésimo gol, como também mantém o clube na liderança do Sauditão, com 24 pontos.
Relembre como foram os 950 gols de Cristiano Ronaldo na carreira
De coxa, de quadril, de pênalti… O Lance! preparou um especial detalhando como foram marcados os gols da carreira de Cristiano Ronaldo até o número 950, e muito mais. Veja o raio-x!
Cristiano Ronaldo marcou 608 gols com o pé direito, 156 gols de cabeça e 181 com o pé esquerdo. Além disso, o português balançou as redes três vezes de joelho, uma vez com a coxa e uma vez com o quadril, pois feio é não balançar as redes, como diria Dadá Maravilha.
