menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Cristiano Ronaldo marca de pênalti, e Al-Nassr vence NEOM pelo Sauditão

Artilheiro português soma 953 gols e se aproxima do milésimo da carreira

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/11/2025
12:48
Cristiano Ronaldo comemora gol do Al-Nassr sobre o Al-Ahli, na Supercopa Saudita
imagem cameraCristiano Ronaldo comemora gol pelo Al-Nassr no Campeonato Saudita (Foto: Wun Suen/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cristiano Ronaldo segue aumentando a sua contagem de gols pelo Al-Nassr e está cada vez mais próximo de chegar ao milésimo gol na carreira. Fora de casa, o atacante português liderou o clube à vitória por 3 a 1 sobre o NEOM, neste sábado (8), pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

CR7 marcou o segundo gol da equipe de Jorge Jesus, de pênalti, faltando apenas 47 para alcançar o objetivo. Além dele, Ângelo e João Félix fecharam o placar, enquanto Ahmed Abdu diminuiu. O Al-Nassr retorna a campo no próximo domingo, às 14h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Al-Khaleej, pela nona rodada do Campeonato Saudita.

continua após a publicidade

Na temporada atual, Cristiano Ronaldo tem 13 gols, sendo oito pelo Al-Nassr. Além disso, soma duas assistências para a equipe. A vitória não só diminui a distância do português do objetivo de chegar ao milésimo gol, como também mantém o clube na liderança do Sauditão, com 24 pontos.

Relembre como foram os 950 gols de Cristiano Ronaldo na carreira

De coxa, de quadril, de pênalti… O Lance! preparou um especial detalhando como foram marcados os gols da carreira de Cristiano Ronaldo até o número 950, e muito mais. Veja o raio-x!

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo marcou 608 gols com o pé direito, 156 gols de cabeça e 181 com o pé esquerdo. Além disso, o português balançou as redes três vezes de joelho, uma vez com a coxa e uma vez com o quadril, pois feio é não balançar as redes, como diria Dadá Maravilha.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Raio-X de gols de Cristiano Ronaldo na carreira (Arte: Lance!)
Raio-X de gols de Cristiano Ronaldo na carreira (Arte: Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias