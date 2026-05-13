Retorno de Endrick ao Real Madrid divide opiniões na web: 'Bagunça'

Endrick se despedirá da França no próximo domingo (17), quando enfrentará o Lens. Apesar de ser um destaque na equipe francesa, o Real Madrid confirmou que o brasileiro se encontra nos planos atuais do clube. A partir de quarta-feira (20), o atacante utilizará as instalações de Valdebebas para treinar. Este anúncio gerou grande repercussão entre internautas e torcedores nas redes sociais.

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Endrick de volta aos Merengues

Planos futuros para o garoto brasileiro

Texto de Tiago Teixeira Mendes

Inicialmente, o brasileiro deve treinar separado do grupo principal, que ainda disputará a última semana do Campeonato Espanhol. A tendência é que ele utilize o centro de treinamento no contraturno aos trabalhos do elenco comandado por Álvaro Arbeloa.

O Lyon ainda luta pelo terceiro lugar da Ligue 1, que garante vaga direta na próxima edição da Champions League. Atualmente, a equipe francesa está um ponto atrás do Lille na tabela. Endrick terá a última oportunidade de ajudar o clube a alcançar o objetivo antes de retornar a Madri.

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Desde que chegou ao Lyon, em janeiro, Endrick disputou 20 partidas pela equipe francesa, somando oito gols e oito assistências. Ele fica atrás apenas de Vini Jr. em número de participações em gols entre os atacantes brasileiros que atuam na Europa neste período, com 16 contribuições diretas.

Em termos de eficiência, o camisa nove precisa de 92,59 minutos para participar de um gol – o segundo melhor índice entre os concorrentes, atrás apenas de Raphinha, do Barcelona, que tem média de 89 minutos. Os números credenciam o atacante como um dos nomes mais fortes para integrar a lista final da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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O Real Madrid projeta uma reformulação no setor ofensivo para a próxima temporada. Jovens como Mastantuono e Gonzalo Garcia devem ser emprestados para ganhar rodagem, o que abre espaço para Endrick no elenco profissional. O brasileiro é visto internamente como uma opção principalmente para a ponta direita, setor que carece de opções.

Endrick soma bons números em passagem pelo Lyon (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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