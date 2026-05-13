Erro de Bento no Al-Nassr vira manchete na Europa: 'Grotesco'

A falha do brasileiro Bento nos minutos finais do empate entre Al-Nassr e Al-Hilal, pelo Campeonato Saudita, ganhou repercussão na imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS" classificou o erro como "monumental" e "grotesco", destacando que o título da liga escapou dos pés de Cristiano Ronaldo por causa do lance. O veículo afirmou que o português estava mais perto do que nunca de comemorar com o Al-Nassr até que o arqueiro cometeu a falha.

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O AS descreveu a partida como uma disputa em que o título esteve ao alcance durante boa parte do confronto. Aos 12 segundos do fim, com o Al-Nassr vencendo por 1 a 0, Bento tentou alcançar uma bola em cobrança de lateral, mas ela escapou de suas mãos e entrou no gol. O jornal destacou a reação de Jorge Jesus, que não conseguia acreditar no ocorrido, e de Cristiano Ronaldo, que olhava fixamente para o nada já do banco de reservas.

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O periódico espanhol também repercutiu a atuação do Al-Nassr antes do erro. O gol da equipe saiu em cobrança de escanteio: João Félix cruzou, Iñigo Martínez cabeceou e Simakan finalizou com calma. A euforia era palpável, e Cristiano Ronaldo estava a um passo de garantir o título.

Bento em ação pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução/X)

O jornal norte-americano "The Athletic" também repercutiu o lance em sua edição inglesa. O veículo classificou o episódio como "bizarro" e "impensável". O jornal detalhou a falha de comunicação entre Bento e o zagueiro Iñigo Martínez. O brasileiro saltou para agarrar a bola enquanto o defensor recuava e tentava afastar o perigo de cabeça. As tentativas do goleiro foram prejudicadas, e a bola acabou entrando no próprio gol, com Abdulelah Al-Amri incapaz de evitar o gol contra em cima da linha.

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A publicação também destacou a reação de Cristiano Ronaldo. A câmera focou no português, que havia sido substituído aos 83 minutos. Ele primeiro ficou sentado, incrédulo e atônito, antes de esboçar um sorriso melancólico. Sem conquistar o título saudita desde que chegou, em janeiro de 2023, esta seria a noite em que o atacante de 41 anos finalmente encerraria o jejum. Em vez disso, restou apenas frustração.

Jorge Jesus não cumprimenta Bento

Após o apito final, a insatisfação do técnico Jorge Jesus ficou explícita. O comandante português não cumprimentou o goleiro brasileiro na saída de campo. Enquanto Bento falava com os companheiros, Jesus passou direto e ainda gesticulou em direção ao arqueiro.

A seis dias da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, marcada para a próxima segunda-feira (18), o episódio ocorre em um momento delicado para o goleiro, cotado para estar na lista final do técnico italiano.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, publicou uma mensagem motivacional nas redes sociais após o apito final: "O sonho está perto. Cabeça erguida, falta só mais um passo". O Al-Nassr ainda lidera a tabela com 83 pontos, cinco à frente do Al-Hilal, que tem dois jogos a menos. O título será decidido na última rodada.

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