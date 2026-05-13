Endrick se despede do Lyon no domingo e retorna ao Real Madrid visando a Copa do Mundo
Jogador retorna na próxima segunda-feira (18), no dia da convocação para a Seleção
Em alta no Lyon, Endrick se despedirá da França no próximo domingo (17), quando enfrentará o Lens na luta por uma vaga na Champions League. Apesar de brilhar na equipe francesa, o brasileiro está nos planos do Real Madrid e viaja de volta à Espanha na segunda-feira (18). A partir de quarta-feira (20), o atacante utilizará as instalações de Valdebebas para manter a forma física enquanto aguarda a convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo, com permissão do clube merengue.
Inicialmente, o brasileiro deve treinar separado do grupo principal, que ainda disputará a última semana do Campeonato Espanhol. A tendência é que ele utilize o centro de treinamento no contraturno aos trabalhos do elenco comandado por Álvaro Arbeloa.
O Lyon ainda luta pelo terceiro lugar da Ligue 1, que garante vaga direta na próxima edição da Champions League. Atualmente, a equipe francesa está um ponto atrás do Lille na tabela. Endrick terá a última oportunidade de ajudar o clube a alcançar o objetivo antes de retornar a Madri.
Desde que chegou ao Lyon, em janeiro, Endrick disputou 20 partidas pela equipe francesa, somando oito gols e oito assistências. Ele fica atrás apenas de Vini Jr. em número de participações em gols entre os atacantes brasileiros que atuam na Europa neste período, com 16 contribuições diretas.
Em termos de eficiência, o camisa nove precisa de 92,59 minutos para participar de um gol – o segundo melhor índice entre os concorrentes, atrás apenas de Raphinha, do Barcelona, que tem média de 89 minutos. Os números credenciam o atacante como um dos nomes mais fortes para integrar a lista final da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
Reformulação no ataque e futuro no Real Madrid
O Real Madrid projeta uma reformulação no setor ofensivo para a próxima temporada. Jovens como Mastantuono e Gonzalo Garcia devem ser emprestados para ganhar rodagem, o que abre espaço para Endrick no elenco profissional. O brasileiro é visto internamente como uma opção principalmente para a ponta direita, setor que carece de opções.
