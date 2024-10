Ancelotti se irrita com comissão técnica do Barcelona após goleada

Carlo Ancelotti em Real Madrid x Alavés por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Publicada em 26/10/2024 - 19:37 • Madri (ESP)

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, protagonizou uma discussão com Hansi Flick e os membros da comissão técnica do Barcelona, após a goleada catalã por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, neste sábado (26), pela 11ª rodada por La Liga. considerou comemorações "pouco cavalheirescas" após o quarto gol em El Clásico.

Barcelona humilha Real Madrid no Bernabéu e amplia liderança em La Liga

Membros da comissão técnica dos Culés comemoraram fervorosamente no momento em que Raphinha fechou a goleada dos visitantes. Segundo o italiano, eles comemorararam em frente ao banco merengue.

- Tive um problema com o assistente, não com Flick. O assistente se comportou de forma nada cavalheiresca, comemorando em frente ao nosso banco. Eu disse isso normalmente para Flick e ele concordou - afirmou Ancelotti, em coletiva de imprensa após o El Clásico.

Ancelotti à beira do campo, na derrota do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Barcelona, por La Liga (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

O Real Madrid estava invicto há 42 jogos no Campeonato Espanhol e conquistaram o título na temporada passada. No entanto, os Blancos foram superados pelo Barcelona depois de desperdiçarem inúmeras chances no primeiro tempo e, no lance mais perigoso dos mandantes, Kylian Mbappé teve seu gol anulado por impedimento.

Agora, a equipe de Carlo Ancelotti retorna as atenções para visitar o Valencia, na 12ª rodada de La Liga, no próximo sábado (2). Com o resultado, os Catalães abriram vantagem na liderança nos pontos corridos, com 30 pontos em 11 jogos. Enquanto isso, os Merengues permaneceram na segunda colocação, com 24.