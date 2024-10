Barcelona humilha Real Madrid no Bernabéu e amplia liderança em La Liga

Robert Lewandowski marcou dois gols na goleada do Barcelona sobre o Real Madrid, na 11ª rodada em La Liga (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 17:58 • Madri (ESP)

Em confronto direto na liderança por La Liga, o Barcelona não deixou barato e puniu o Real Madrid no El Clásico, por 4 a 0, neste sábado (26), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Lewandowski, duas vezes, Lamine Yamal e Raphinha, todos no segundo tempo.

➡️ Sem Neymar, Al-Hilal vence o Al Taawon e segue 100% no Campeonato Saudita

Com o resultado, os Catalães abriram vantagem na liderança nos pontos corridos, com 30 pontos em 11 jogos. Enquanto isso, os Merengues permaneceram na segunda colocação, com 24.

Como foi o jogo?

As emoções em El Clásico no Santiago Bernabéu começaram cedo. Logo no primeiro minuto, Mbappé recebeu de Camavinga na área sem marcação, porém, o camisa 9 foi flagrado por impedimento. Após uma sequência de escanteios do Real Madrid e uma pressão curta do Barcelona, a dupla de ataque merengue foi para o contragolpe: Mbappé deu um passe difícil para Vini Jr, que acertou o travessão. Apesar de ter desperdiçado algumas chances, o atacante francês foi o mais acionado no primeiro tempo, e teve o VAR como seu antagonista na noite. Aos 31 minutos, Kylian recebeu de Lucas Vázquez em profundidade e encobriu o goleiro blaugrana. Porém, o árbitro de vídeo rapidamente agiu e viu a infração do astro, que estava à frente do último defensor catalão.

Na segunda etapa, as posturas das equipes mudaram drasticamente. Robert Lewandowski aproveitou as chances que os jogadores do Real Madrid não converteram, e puniu em El Clásico com dois gols: em um espaço de três minutos, o polonês recebeu ótimo passe longo de Casadó, nas costas da defesa, entrou livre e abriu o placar para o Barcelona. Na hora do abafa, o camisa 9 marcou novamente, de cabeça, após cruzamento do lateral-esquerdo Balde. Os Catalães seguiram pressionando e tomando o controle das ações do jogo. Desta vez, Raphinha achou Lamine Yamal, que brilhou sua estrela e marcou o terceiro dos Culés. Para finalizar a goleada do Barcelona, Raphinha deixou o seu ao encobrir Lunin aos 39 do segundo tempo.

Kylian Mbappé desperdicou chances no clássico contra o Barcelona, pela 11ª rodada de La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 4 X 0 BARCELONA

11ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 26 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Robert Lewandowski 2x (8' 2T e 10' 2T), Lamine Yamal 31' 2T) e Raphinha (39' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Marc Casadó, Koundé, Íñigo Martínez e Gavi (BAR); Vini Jr e Éder Militão (REA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rüdiger e Mendy (Fran García - 41' 2T); Valverde, Tchouaméni (Luka Modric - 18' 2T) e Camavinga (BrahimDíaz (31' 2T); Bellingham; Vini Jr e Kylian Mbappé.



BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; Casadó (Dani Olmo - 20' 2T) e Pedri (Gavi - 42' 2T); Raphinha, Fermín López (Frenkie de Jong - 1' 2T) e Lamine Yamal; Lewandoski.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Sanchez-ESP