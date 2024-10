Barcelona quebra sequência histórica do Real Madrid em La Liga

Jogadores do Barcelona comemoram gol contra o Real Madrid, no Santiago Bdernabéu, por La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 18:38 • Madri (ESP)

Ao golear o Real Madrid por 4 a 0 no Santiago Bernabéu, neste sábado (26), pela 11ª rodada por La Liga, o Barcelona quebrou a sequência histórica dos Merengues no Campeonato Espanhol: os mandantes haviam chegado à marca de 42 partidas seguidas sem derrota na competição na semana passada, na vitória por 2 a 1 sobre o Celta, e estavam a um jogo de igualar o recorde dos próprios catalães.

Os Culés estabeleceram a marca entre abril de 2017 e maio de 2018. O técnico Luis Enrique, hoje no PSG, começou com as sete primeiras partidas da série invicta. Ernesto Valverde, que assumiu o Barça logo depois, somou mais 36 jogos de invencibilidade. Ao todo, foram 43 jogos sem perder na liga nacional.

Campeão da edição passada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid ficou 32 partidas sem perder em 2023/24. Na atual temporada, já são mais dez partidas sem nenhuma derrota.

Real Madrid x Barcelona: como foi o jogo?

As emoções em El Clásico no Santiago Bernabéu começaram cedo. Logo no primeiro minuto, Mbappé recebeu de Camavinga na área sem marcação, porém, o camisa 9 foi flagrado por impedimento. Após uma sequência de escanteios do Real Madrid e uma pressão curta do Barcelona, a dupla de ataque merengue foi para o contragolpe: Mbappé deu um passe difícil para Vini Jr, que acertou o travessão. Apesar de ter desperdiçado algumas chances, o atacante francês foi o mais acionado no primeiro tempo, e teve o VAR como seu antagonista na noite. Aos 31 minutos, Kylian recebeu de Lucas Vázquez em profundidade e encobriu o goleiro blaugrana. Porém, o árbitro de vídeo rapidamente agiu e viu a infração do astro, que estava à frente do último defensor catalão.

Na segunda etapa, as posturas das equipes mudaram drasticamente. Robert Lewandowski aproveitou as chances que os jogadores do Real Madrid não converteram, e puniu em El Clásico com dois gols: em um espaço de três minutos, o polonês recebeu ótimo passe longo de Casadó, nas costas da defesa, entrou livre e abriu o placar para o Barcelona. Na hora do abafa, o camisa 9 marcou novamente, de cabeça, após cruzamento do lateral-esquerdo Balde. Os Catalães seguiram pressionando e tomando o controle das ações do jogo. Desta vez, Raphinha achou Lamine Yamal, que brilhou sua estrela e marcou o terceiro dos Culés. Para finalizar a goleada do Barcelona, Raphinha deixou o seu ao encobrir Lunin aos 39 do segundo tempo.