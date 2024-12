Narrador coloca Botafogo no patamar do Real Madrid: ‘Sonhar com Mundial’

Em partida épica na final de Libertadores, o Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, e se sagrou campeão da América pela primeira vez na História. Com um jogador a menos desde os 40 segundos de jogo, a excelente atuação do Glorioso encantou o narrador da CazéTV, Luis Felipe Freitas, rasgou elogios a equipe de Artur Jorge, e vê o mundial como 'palpável'.

- Hoje é dia do Botafogo comemorar, e muito, esse título. Mas vou falar muito sério: dá pra sonhar com o título brasileiro (que tá muito palpável) e com o título do mundo (o Real Madrid de hoje - 30/11 - é um time acessível). Ano já é mágico e ainda não terminou. Merecidíssimo título do Botafogo! Melhor time do Brasil e melhor time da América! - escreveu Luizinho em sua conta do X.

Botafogo é campeão da Libertadores pela 1ª vez na história

Com essa vitória, o Botafogo não só levou o troféu da Libertadores como também garantiu sua vaga no Super Mundial. A conquista e a excepcional atuação de Júnior Santos elevam o status do Botafogo no futebol internacional, antecipando uma participação no Super Mundial.

Júnior Santos encerra Libertadores como artilheiro

O retorno triunfal de Júnior Santos, atacante do Botafogo, meses parado por grave lesão, foi coroado com o título da Libertadores 2024 e a honraria de ser o artilheiro da competição com 10 gols.

Sua contribuição foi decisiva para a conquista do Botafogo, especialmente na fase preliminar, marcando oito de seus dez gols. Sem os gols de Júnior Santos na pré-Libertadores e na fase de grupos, o alvinegro sequer teria avançado a fase mata-mata da competição.