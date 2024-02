Na temporada atual, Real e Atlético já se enfrentaram três vezes. Por La Liga, os rojiblancos levaram a melhor no Metropolitano; na Supercopa Espanhola, os merengues venceram na prorrogação, e uma semana depois, pela Copa do Rei, o Atleti deu o troco também em 120 minutos. As duas derrotas do Real, inclusive, foram as únicas na temporada, já que não perdeu para nenhuma outra equipe.