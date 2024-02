Em 2010, o Galo e a Raposa entraram em campo pela primeira vez com torcida única. A partida aconteceu pelo Brasileirão, por conta do início das reformas no Mineirão e no Independência para a Copa do Munda de 2014. Neste duelo, o Cruzeiro saiu com a melhor e venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), com mando de campo do Alvinegro.