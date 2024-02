🌀 SHOW DO FURACÃO

O gol de Kane viria aos 25 minutos da segunda etapa, enquanto o jogo estava empatado em 1 a 1. Após levantamento na área, o centroavante se posicionou no lugar certo para pegar sobra em corte errado do goleiro Nicolas e testar para o fundo das redes. Já são 24 gols - e cinco assistências - em 20 jogos no Campeonato Alemão, sendo artilheiro isolado da competição.