Mbappé e Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 10:14 • Madri (ESP)

Mbappé e Vini Jr, indiscutivelmente, são as principais estrelas do Real Madrid de 2024-25. Estilos de jogos parecidos, mesma posição no campo, patamar de astros mundiais. Por isso, torcedores sempre temeram uma colisão da dupla - a exemplo do que o francês viveu com Neymar no PSG.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O posto de batedor de pênaltis merengue é uma das situações que ficaram em aberto com a contratação do camisa 9. Questionado em coletiva sobre o tema, o técnico Carlo Ancelotti não bateu o martelo, mas disse que a situação deve ser resolvida entre os atletas.

- É correto dar a responsabilidade tanto a Mbappé quanto a Vinícius. Prefiro que eles decidam entre eles, porque tenho muita confiança nos dois. Dependerá de como os dois vão estar na partida, e o que cada um necessitará no momento - afirmou o italiano.

No confronto com o Las Palmas, na quinta-feira (29), a equipe perdia por 1 a 0 até os 24 minutos do segundo tempo, quando Álex Suárez colocou a mão na bola dentro da área defensiva. O brasileiro chamou a responsabilidade e converteu a cobrança, deixando tudo igual em Gran Canaria.

➡️ Web detona Real Madrid durante derrota parcial para o Las Palmas: ‘Manda o Mbappé embora’

Perguntado sobre os resultados inconsistentes até o momento no Campeonato Espanhol (uma vitória e dois empates em três jogos), 'Carletto' manteve os pés no chão e ressaltou a longevidade da temporada na Europa.

- Ainda não fomos capazes de jogar a nossa versão, mas a temporada é larga. Temos que defender melhor, e isso é um compromisso e uma atitude coletiva. Trabalhar juntos para defender melhor e recuperar a bola. Todos estamos de acordo com isso, os jogadores pensam o mesmo. Quando o problema está claro, é bastante fácil solucionar - ressaltou Ancelotti.

Mbappé e Vini Jr em treino do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O Real, com Mbappé e Vini Jr, volta a campo no domingo (1 de setembro), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Real Betis no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela quarta rodada de La Liga.