Ancelotti aconselha Reinier sobre futuro no Real Madrid

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 10:24 • Redação do Lance!

Ao que tudo indica, o futuro da carreira de Reinier, ex-Flamengo, não será no Real Madrid. Mesmo após se destacar na pré-temporada com o time B dos Merengues, o brasileiro deve ser emprestado mais uma vez. Em coletiva de imprensa anterior ao duelo com o Las Palmas, Carlo Ancelotti, treinador dos Blancos, deu um conselho ao jovem com relação ao futuro.

-Ao jogador de futebol recomendo procurar um time em que possa mostrar suas qualidades. Simplesmente - afirmou o treinador.

Aos 22 anos, Reinier pode ser emprestado ao quarto clube desde que chegou ao Real Madrid. De acordo com o portal GE, o Norwich, da segunda divisão da Inglaterra, negocia pela assinatura do brasileiro. O meia já foi cedido a Borussia Dortmund, da Alemanha, Girona, da Espanha, e Frosinone, da Itália.

O jogador se reapresentou ao Real Madrid com destaque nesta temporada e chegou a marcar um hat-trick em uma das partidas de preparação pela equipe B. A expectativa de ser aproveitado no elenco principal, entretanto, não se confirmou. Para a posição de articulador, Carlo Ancelotti conta com nomes de peso como Bellingham, Modric, Güler e Brahim Díaz. Já no ataque, Mbappé e Endrick se consolidam como principais opções.

Pela terceira rodada de LA LIGA, o Real Madrid entra em campo contra o Las Palmas, nesta quinta-feira (29), às 16h30 (de Brasília). Os Blancos somam quatro pontos e estão em quinto lugar na classificação.