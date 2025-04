Jornalista aponta nome para substituir Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fracassou pela segunda vez em trazer Carlo Ancelotti para o comando da Seleção Brasileira. As negociações chegaram ao fim na última terça-feira (29). Com o cenário, o jornalista Mauro Neves apontou o substituto "ideal" para o nome do técnico argentino. Trata-se de Abel Ferreira, do Palmeiras.

Para o comunicador, o técnico português é o melhor nome dentre as possíveis opções no mercado. Ao palpitar em tom favorável a Abel Ferreira, Milton Neves descartou a possibilidade da chegada de Jorge Jesus, compatriota do técnico palmeirense, que atualmente comanda o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

- Parecia tudo certo para a seleção brasileira ser comandada na próxima Copa do Mundo por um dos maiores técnicos do planeta… Realmente, era bom demais para ser verdade - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Agora, Ednaldo, chega de lenga-lenga! E nada de Jorge Jesus! Contrate Abel Ferreira e ponto final! - concluiu.

Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negociava uma chegada do técnico italiano para junho, na próxima Data Fifa. Contudo, o treinador teria pessoalmente ligado Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, e avisado da não liberação por parte do Real Madrid.

Sem o aval do clube merengue, Ancelotti poderia assumir o Brasil apenas a partir de agosto. Por sua vez, a CBF optou por não esperar a disponibilidade do treinador e teria encerrado as negociações, segundo o portal "Ge". O contrato do italiano com os espanhóis vai até julho de 2026 e, portanto, ele só poderia deixar o clube por meio de liberação ou pagamento de multa.

