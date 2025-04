IA aponta cinco nomes para substituir Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fracassou pela segunda vez em trazer Carlo Ancelotti para o comando da Seleção Brasileira. As negociações chegaram ao fim na última terça-feira (29). Com o atual cenário, o Lance! perguntou para a Gemini, IA do Google, sobre quais os possíveis nomes para substituir a ausência do italiano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A entidade negociava a chegada do técnico italiano para junho deste ano, na próxima Data Fifa. Contudo, o treinador teria pessoalmente ligado Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e avisado da não liberação por parte do Real Madrid.

Sem o aval do clube merengue, Ancelotti poderia assumir o Brasil apenas a partir de agosto. Por sua vez, a CBF optou por não esperar a disponibilidade do treinador e teria encerrado as negociações, segundo o portal "Ge". O contrato do italiano com os espanhóis vai até julho de 2026 e, portanto, ele só poderia deixar o clube por meio de liberação ou pagamento de multa.

continua após a publicidade

Nomes apontados pela IA para assumir a Seleção Brasileira

Jorge Jesus: O português, com passagem vitoriosa pelo Flamengo, atualmente no Al-Hilal, é outro nome forte cotado pela CBF. Ele já manifestou o sonho de treinar a seleção brasileira.

Abel Ferreira: O técnico do Palmeiras é respeitado pelo trabalho no Palmeiras, no Brasil, mas tem contrato vigente com o clube paulista até o final de 2025, o que pode dificultar sua ida para a seleção.

continua após a publicidade

José Mourinho: O experiente técnico português também pode ser uma das opções da CBF. O técnico português está atualmente no Fernerbahçe, da Turquia, e pode gostar da possibilidade assumir a Seleção Brasileira.

Filipe Luís: O atual técnico do Flamengo tem mostrado um bom trabalho em sua curta trajetória como treinador e é visto como uma opção interessante, com um "padrão europeu" de futebol.

Renato Gaúcho: O treinador, atualmente sem clube, já expressou seu desejo de comandar a seleção e é visto por alguns como um nome que conseguiria unir o grupo. Mas tem contrato com o Fluminense.

Rogério Ceni: O técnico do Bahia também é um possível nome na lista da CBF. Ele já foi citado como uma possibilidade de assumir o cargo.