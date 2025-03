Jornal espanhol aponta convocado para a Seleção Brasileira como candidato à Bola de Ouro

Raphinha voltou a brilhar pelo Barcelona na temporada de 2025. Desta vez, ele foi decisivo na vitória do clube catalão sobre o Benfica, por 1 a 0, da última quarta-feira (5), no Estádio da Luz, pela Champions League. Após a partida, o jornal espanhol "As" colocou o brasileiro como um dos candidatos à próxima Bola de Ouro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao argumentar em defesa do atacante, o portal apontou para os números dele até o momento na temporada. Raphinha é um dos destaques da equipe do técnico Hans Flick, que atualmente se encontra nas oitavas de final da Champions League, lidera o Campeonato Espanhol e disputa a semifinal da Copa do Rei.

- Em outra partida grande, o brasileiro voltou a crescer. Talvez não surpreenda mais, mas seus números nesta temporada o colocam como um firme candidato a chegar entre os finalistas da próxima Bola de Ouro se o Barcelona é capaz de traduzir suas grandes atuações em títulos - escreveu o portal.

continua após a publicidade

Na atual temporada, o brasileiro soma 25 gols e 18 assistências em 40 jogos disputados. Com o desempenho dentro de campo, Raphinha é o vice-artilheiro da Champions League, tendo nove gols marcados na competição. Ele só está atrás de Guirassy, do Borussia Dortmund.

Barcelona na Champions League

Após a vitória sobre o Benfica no primeiro confronto das oitavas de final do torneio europeu, o Barcelona vai para a partida de volta com ampla vantagem. A equipe do técnico Hans Flick precisa apenas de um empate contra o time português, no Estádio Olímpico Lluís Companys, para garantir a classificação para a próxima fase.

continua após a publicidade

Raphinha, atacante do Barcelona, comemora gol contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha (Foto: Haitham-Shukairi/AFP)

➡️ Vampeta questiona convocação de Neymar e aponta jogador que pode entregar mais

Raphinha na Seleção Brasileira

A boa fase do camisa 11 fez ele ser um dos 23 jogadores convocados pelo treinador Dorival Júnior para os próximos compromissos da Seleção Brasileira. O técnico divulgou a lista nesta quinta-feira (6), em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Brasil enfrenta a Colômbia e a Argentina nos próximos dias 20 e 25 de março pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.