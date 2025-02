Pela quarta vez consecutiva em Champions League, Manchester City e Real Madrid se enfrentam na fase mata-mata. Na edição 2024/25, os clubes jogam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela ida dos play-offs. Na partida, o time merengue terá mais uma oportunidade de vencer o time mandante em solo inglês, situação a qual nunca aconteceu em jogos do maior torneio de clubes do mundo.

O Real Madrid já enfrentou o City em seis ocasiões no Etihad Stadium, casa do time de Manchester. O retrospecto é tenebroso: três derrotas e três empates. O primeiro encontro ocorreu na temporada 2012/13, resultando em um empate. Desde então, os jogos têm sido marcados por batalhas táticas, incluindo uma goleada de 4-0 pelo City na temporada 2022/23.

Além disso, o City mantém uma invencibilidade de 35 partidas europeias em partidas no Etihad Stadium, com 30 vitórias e cinco empates. A última derrota foi para o Lyon, na temporada 2018/19, por 3 a 1.

Manchester City x Real Madrid

Com 12 confrontos oficiais na competição, o equilíbrio é a marca registrada desse embate. O City venceu 4 vezes, enquanto o Real Madrid saiu vitorioso em 3 oportunidades, e ainda houve 5 empates. No total, foram marcados 39 gols, sendo 21 pelos ingleses e 18 pelos espanhóis. Relembre os confrontos abaixo ⬇️

2015/16 - O primeiro duelo: Real elimina o City nas semifinais

2019/20 - O City supera o Real pela primeira vez (oitavas de final)

2021/22 - Semifinais (Real Madrid vence após prorrogação, agregado 6-5)

2022/23 - Semifinais (Manchester City 5 x 1 Real Madrid)

2023/24 - Quartas de final (Real Madrid vence nos pênaltis)

