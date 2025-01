Mathias Acuña, atacante uruguaio, é encontrado morto em Ambato

O atacante uruguaio Mathias Acuña foi encontrado morto em um quarto de hotel na cidade de Ambato, no Equador, neste domingo (5). O jogador de 32 anos havia se apresentado recentemente para a pré-temporada ao Mushuc Runa, time da primeira divisão equatoriana e que vai disputar a Copa Sul-Americana este ano.

Acuña teve uma carreira destacada, atuando em clubes do Uruguai como Boston River, Fénix e Liverpool de Montevidéu, além de passagens pela Grécia, jogando pelo Larissa e pelo Lamia. Em 2024, retornou ao Fénix antes de transferir-se para o Mushuc Runa, onde marcou oito gols em 15 jogos.

A morte de Acuña chocou o mundo do futebol e trouxe à tona aspectos da vida pessoal do atleta. Em dezembro, enfrentou acusações de violência doméstica por sua ex-mulher, o que levou a Justiça do Equador a impor-lhe o uso de tornozeleira eletrônica.

Homenagens para Acuña

Diversas figuras do futebol, incluindo colegas de profissão e instituições, expressaram suas condolências. Manuel Ugarte, volante do Manchester United e da seleção uruguaia, que atuou com Acuña no Fénix, manifestou-se nas redes sociais, assim como outros jogadores. A Associação Uruguaia de Futebol (AFA) também lamentou o ocorrido, evidenciando o impacto da perda na comunidade futebolística.