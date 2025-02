Carlo Ancelotti não concordou com a atitude da arbitragem em forte falta no Mbappé, durante derrota contra o Espanyol. Em um contra-ataque promissor do Real Madrid, o francês recebeu uma perigosa entrada de Carlos Romero, que levou apenas um cartão amarelo e seguiu no jogo, no qual seria definido por ele mesmo nos minutos finais. Em entrevista coletiva, após o duelo válido pela 22ª rodada de La Liga, o técnico avaliou o lance como arriscado e afirmou que o cartão vermelho deveria ter sido aplicado.

- Sim, esta falta é inexplicável, a decisão tomada pelo juiz e pela arbitragem, porque todo mundo viu isso. Penso que o mais importante é proteger o jogador. Foi uma falta clara, uma entrada muito feia e com risco de lesão. É também por isso que consideramos inexplicável que não tenha sido mostrado o cartão vermelho - afirmou Ancelotti.

Apesar da falta em Mbappé, o árbitro não parou o jogo e a bola continuou em campo. A penalização veio apenas depois, quando o ataque do Real Madrid foi parado na área do goleiro Joan García, e Romero recebeu um cartão amarelo, o que foi muito criticado por Ancelotti.

Após rever o lance, no entanto, a gravidade da entrada foi esclarecida e foi possível observar o momento em que o jogador do Espanyol acerta a panturrilha do francês com as travas. Mbappé chegou a mancar um pouco, logo após o ocorrido, mas seguiu na partida até o fim.

Apesar da revisão do VAR, a arbitragem decidiu por continuar com apenas o cartão amarelo e o jogo continuou. Dentro de campo, Romero foi o responsável por marcar o gol da vitória contra o Real Madrid. Oportunidade esta que só chegou no final do confronto, aos 39' do segundo tempo.

