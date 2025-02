Ainda nos primeiros minutos de partida, Rüdiger sentiu uma lesão na posterior após uma disputa de bola e precisou ser substituído por Carlo Ancelotti. O lance aconteceu, aos 13 minutos, no duelo entre Real Madrid e Espanyol pela 22ª rodada de La Liga. Dez dias antes do jogo de ida dos playoffs da Champions League, os torcedores merengues se preocupam com a situação defensiva da equipe.

Confira reações dos torcedores do Real Madrid após lesão de Rüdiger

Com a saída de Rüdiger, por lesão, o técnico Carlo Ancelotti escolheu Raúl Asencio para assumir a posição na zaga do Real Madrid. O jovem defensor entrou em campo antes mesmo de aquecer devido a rápida substituição do zagueiro alemão.

