Ancelotti admite torcida por eliminação de gigante na Champions: ‘Seria bom’

Em ótima atuação de Vini Jr. e Rodrygo, o Real Madrid goleou o RB Salzburg por 5 a 1 e respirou por uma vaga nas oitavas de final da Champions League. Após a partida, o comandante Carlo Ancelotti deu uma declaração inusitada: ao analisar a situação do Manchester City, que corre risco de eliminação na rodada final, o italiano admitiu a torcida pelo fracasso da equipe inglesa.

A justificativa dada pelo treinador foi a de que a equipe de Pep Guardiola é, mais uma vez, favorita ao título da Champions League.

— Sim, seria bom que o Manchester City fosse eliminado, porque é um dos candidatos a ganhar a Champions, outra vez - afirmou Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, durante vitória por 5 a 1 contra o RB Salzburg, pela Champions League (Foto: Javier Soriano/AFP)

Real Madrid e Manchester City têm em comum a oscilação na temporada. Apesar do sucesso em 2023-24, os times lidaram com problemas no decorrer do último semestre, mas buscam levantar a poeira na segunda metade do ano. Tanto espanhóis como ingleses tiveram resultados negativos impactantes nos campeonatos nacionais e na Champions League.

Na rodada final da Fase de Liga, marcada para a próxima quarta-feira (29), o Real Madrid visitará o Stade Brest e ainda sonha com uma vaga direta às oitavas. Do outro lado, em situação bem mais complicada, o Manchester City receberá o Club Brugge, em casa, e depende de uma vitória para se garantir nos playoffs de acesso à próxima fase.

