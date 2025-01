Real Madrid quebra recorde e lidera lista de clubes mais ricos do mundo

O Real Madrid registrou a maior receita entre os clubes mais ricos do mundo e alcançou, pela primeira vez, a marca de 1 bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões). O recorde mundial foi divulgado em estudo da empresa Deloitte, que coloca o clube espanhol na liderança pelo segundo ano consecutivo. O Flamengo foi o único brasileiro citado, na 30ª posição.

Elogios ao Flamengo

O estudo "Football Money League" da Deloitte considera apenas receitas recorrentes dos clubes, sem contar com o dinheiro recebido de vendas de jogadores. O estudo também destacou o potencial impacto do Mundial de Clubes de 2025 para clubes fora da Europa, como o Flamengo, indicando possíveis aumentos de receita.

O Flamengo é o único clube brasileiro no ranking, em 30° lugar, com uma receita de 198,2 milhões de euros (23 de janeiro de 2025). O Rubro-Negro não aparecia na lista desde a temporada 1996/1997 e esteve próximo de entrar em 2024, com apenas 6 milhões de euros a menos que o Everton, 30º colocado naquele ano.

Real Madrid no topo dos clubes mais ricos do mundo

Atrás do Real Madrid, a lista continua com Manchester City (837,8 milhões de euros) em segundo, PSG (805,9 milhões de euros) em terceiro, Manchester United (770,6 milhões de euros) em quarto, Bayern de Munique (765,4 milhões de euros) em quinto, Barcelona (760,3 milhões de euros) em sexto, Arsenal (716,5 milhões de euros) em sétimo, Liverpool (714,7 milhões de euros) em oitavo, Tottenham (615 milhões de euros) em nono e Chelsea (45,5 milhões de euros) em décimo.