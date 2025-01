Astro do Real Madrid dá voto de confiança a Ancelotti: ‘Sempre defenderei’

Em meio aos rumores que apontam o fim de ciclo de Carlo Ancelotti no Real Madrid ao final da temporada 2024-25, Rodrygo, astro da equipe, saiu em defesa da continuidade do trabalho do italiano na equipe. Após marcar dois gols na vitória por 5 a 1 sobre o RB Salzburg, pela sétima rodada da Fase de Liga da Champions League, o brasileiro reforçou a confiança no trabalho do atual comandante.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr e Rodrygo quebram recordes, Real Madrid goleia e respira na Champions League

— Sempre defenderei Carlo Ancelotti. Trabalhamos duro para evitar momentos ruins, mas às vezes tem sido difícil. Perdemos jogos que não deveríamos ter perdido como um time. Este jogo nos dá muita confiança agora - afirmou Rodrygo, após a goleada na Champions League.

Ancelotti foi apontado como um dos principais culpados pela pouca constância do Real Madrid na temporada. Apesar de viver ótimo momento na liderança de La Liga, o time merengue sofreu com adversidades, principalmente durante a fase de liga da Champions League. O triunfo nesta quarta-feira (22) assegurou um lugar nos playoffs de classificação às oitavas de final aos Blancos.

continua após a publicidade

Na última terça (21), em coletiva de imprensa anterior à partida na Champions, o treinador desmentiu qualquer possibilidade de deixar o Real Madrid ao final da temporada.

— Eu quero ser bem claro. Nunca irei definir uma data de saída deste clube. Um dia isso vai acontecer, mas não sei quando vai ser. Florentino vai continuar aqui por quatro anos e meu objetivo é alcançá-lo.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Real Madrid 5x1 RB Salzburg: como foi o jogo?

A vitória do Real Madrid estava encaminhada já na primeira etapa e o grande responsável por isso foi Rodrygo. O brasileiro anotou dois gols - um aos 23' e outro, um golaço em parceria com Jude Bellingham, aos 34'. Com isso, Rodrygo se tornou o oitavo brasileiro com mais participações em gols na história da Champions League: são 33 gols ou assistências com influência do Raio.

Na segunda etapa, a dupla de astros no ataque do Real Madrid deu as caras no resultado. Logo aos 3', Mbappé aproveitou uma falha bisonha do goleiro Blaswich e apenas empurrou para o gol vazio; sete minutos depois, Vini Jr. fez linda jogada individual pela ponta esquerda, cortou para o meio e bateu firme para o gol adversário. Com as cores do Real Madrid, este foi o centésimo gol do camisa sete, que se coloca ao lado de Ronaldo Fenômeno como os únicos brasileiros a atingirem a marca.

E não demorou muito para que o gol de número 101 saísse: aos 32' da segunda etapa, o atual melhor jogador do mundo driblou o zagueiro do Salzburg, finalizou com maestria e fechou o placar pelo lado dos Blancos. Com a vantagem elástica, Carlo Ancelotti deu oportunidade aos jovens do elenco: Endrick, por exemplo, entrou ao 27' e incomodou a zaga adversária.

Nos minutos finais, o Real Madrid ainda sofreu com um golaço de Mads Bistrup. Após cruzamento de Dedic, a promessa dinamarquesa acertou um lindo voleio e anotou o gol de honra do time austríaco.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional