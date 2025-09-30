menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Reação de Vini Jr em jogo do Real Madrid viraliza na Espanha: ‘Montanha russa’

Brasileiro tem atuação apagada diante do Kairat

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
16:15
Vini Jr em ação pelo Real Madrid conta o Kairat, pela Champions
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid conta o Kairat, pela Champions (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)
A reação de Vini Jr ao ser substituído do Real Madrid no duelo contra o Kairat, pela Champions League, viralizou na Espanha. Segundo a "Cadena SER", o brasileiro demonstrou uma frustração pública com a alteração promovida por Xabi Alonso.

- Mais uma vez, Vinicius expressou publicamente sua frustração com uma decisão de Xabi Alonso. Ele correu para o banco, demonstrando fortes sinais de raiva, segundo a SER. Ele estava furioso, reclamando da sua substituição - disse o "As".

Essa é a segunda polêmica envolvendo Vini Jr contrariado com uma decisão de Xabi Alonso no Real Madrid. No duelo contra o Espanyol, pela La Liga, o brasileiro já havia reclamado publicamente de ser substituído, tendo inclusive arremessado uma garrafa de água no chão.

O jornal espanhol trata a relação de Vini Jr com Xabi Alonso como uma espécie de montanha russa no Real Madrid. Na Champions League, o camisa sete já havia iniciado o duelo contra o Olympique Marseille no banco de reservas.

Vini Jr pelo Real Madrid contra o Kairat

Na vitória do Real Madrid sobre o Kairat, Vini Jr teve uma atuação discreta marcada por chances de gols claras desperdiçadas. O brasileiro participou da criação de boas jogadas, como uma que deixou Mbappé na cara do gol, mas não viveu um de seus melhores dias.

Vini Jr disputa bola com defensores do Kairat em vitória do Real Madrid na Champions
Vini Jr disputa bola com defensores do Kairat em vitória do Real Madrid na Champions (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

