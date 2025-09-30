A reação de Vini Jr ao ser substituído do Real Madrid no duelo contra o Kairat, pela Champions League, viralizou na Espanha. Segundo a "Cadena SER", o brasileiro demonstrou uma frustração pública com a alteração promovida por Xabi Alonso.

- Mais uma vez, Vinicius expressou publicamente sua frustração com uma decisão de Xabi Alonso. Ele correu para o banco, demonstrando fortes sinais de raiva, segundo a SER. Ele estava furioso, reclamando da sua substituição - disse o "As".

Essa é a segunda polêmica envolvendo Vini Jr contrariado com uma decisão de Xabi Alonso no Real Madrid. No duelo contra o Espanyol, pela La Liga, o brasileiro já havia reclamado publicamente de ser substituído, tendo inclusive arremessado uma garrafa de água no chão.

O jornal espanhol trata a relação de Vini Jr com Xabi Alonso como uma espécie de montanha russa no Real Madrid. Na Champions League, o camisa sete já havia iniciado o duelo contra o Olympique Marseille no banco de reservas.

Vini Jr pelo Real Madrid contra o Kairat

Na vitória do Real Madrid sobre o Kairat, Vini Jr teve uma atuação discreta marcada por chances de gols claras desperdiçadas. O brasileiro participou da criação de boas jogadas, como uma que deixou Mbappé na cara do gol, mas não viveu um de seus melhores dias.

