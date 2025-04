Já projetando a temporada que está por vir, Rúben Amorim se move nos bastidores para deixar o elenco do Manchester United cada vez mais com a sua cara. Uma das mudanças iminentes envolve a possível saída de Alejandro Garnacho, que vem tendo dificuldades sob o comando do português. Neste sentido, o treinador já tem um nome favorito para substituí-lo: Dan Ndoye, do Bologna.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Camisa 11, o atacante de 24 anos é um dos destaques da equipe que busca vaga consecutiva na Champions League. Informações do jornal britânico "The Sun" indicam que os Red Devils estariam dispostos a vender Garnacho ao Napoli e, com o dinheiro, investiriam em Ndoye.

continua após a publicidade

Em 36 partidas da temporada, Ndoye é um dos protagonistas do Bologna, que atualmente figura a quarta colocação do Campeonato Italiano. São oito gols e cinco assistências para o suíço em todas as competições. Pesa a seu favor a disponibilidade para atuar em ambos os lados do campo.

Não é a primeira vez que o United tenta a contratação de Ndoye. No início da atual temporada, a equipe fez sondagem para comprar o jogador, porém, sem sucesso. A espera fez bem, já que o preço de mercado diminuiu, assim como a eventual pedida do Bologna, que estaria disposto a negociá-lo por cerca de 30 milhões de euros (R$ 199 milhões).

continua após a publicidade

Ndoye após partida do Bologna (Foto: Reprodução/Bologna)

Ndoye é o segundo jogador do Bologna que o United negocia nos últimos anos. Na última janela, os Red Devils foram até a Itália para contratar Joshua Zirkzee, que era também um dos destaques ofensivos do time. Além da dupla, o clube inglês também contratou Patrick Dorgu, do Lecce, no início do ano.

➡️ Por onde anda Wayne Rooney, ex-atacante do Man. United?

Rúben Amorim não esconde descontentamento com Garnacho no United

Mesmo querido pela torcida e visto como uma das grandes joias recentes do United, Garnacho ainda peca em diversos aspectos segundo Rúben Amorim. Neste sentido, o técnico não deixa de tecer comentários sobre os pontos negativos do argentino. a

— Garnacho precisa melhorar a forma com que ele corre, a forma com que ele defende, marca gols e dá assistências. Ele está melhorando. Ele tem feito as coisas certas. Como qualquer jogador do nosso time, ele precisa tomar decisões melhores no terço final do campo. Bruno é o único que vem marcando gols com facilidade — disse Amorim após o clássico contra o Manchester City, no último domingo (6).