Em jogo válido pela 32ª rodada, o Newcastle recebe o Manchester United neste domingo (13) pela Premier League. A partida será disputada no St. James' Park, em Newcastle, com início previsto para as 12h30 (de Brasília). A transmissão ao vivo será feita pela plataforma Disney+.

O Newcastle chega para o confronto com moral elevado. A equipe ocupa atualmente a 5ª colocação da Premier League, com 53 pontos, e segue firme na luta por uma vaga nas competições europeias. Vindo de uma vitória sólida por 3 a 0 sobre o Leicester, o time comandado por Eddie Howe busca manter o bom momento nesta reta final de campeonato. Jogando em casa, os Magpies querem impor seu ritmo e garantir mais três pontos diante de um adversário direto na tabela.

Do outro lado, o Manchester United vive uma temporada de altos e baixos. Os Red Devils ocupam a 13ª posição, com 38 pontos, e vêm de uma derrota por 2 a 0 para o Wolverhampton na rodada anterior. O técnico Rubén Amorim tem lidado com desfalques importantes, como Bruno Fernandes e Ugarte (suspensos), além de jogadores lesionados como Lisandro Martínez, Jonny Evans e Amad Diallo. O clube tenta reencontrar a consistência para ainda sonhar com um lugar na parte de cima da tabela.

✅ FICHA TÉCNICA

NEWCASTLE X MANCHESTER UNITED

32ª RODADA – PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NEWCASTLE:

Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes.

MANCHESTER UNITED:

Onana; Mazraoui, Lindelof, Yoro, Dalot; Ugarte, Eriksen, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Zirkzee.