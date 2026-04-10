Com pouco espaço no Arsenal, Gabriel Jesus mantém o futuro de sua carreira em aberto. O atacante, no entanto, afirma que só tomará uma decisão definitiva ao término da temporada europeia, no meio do ano.

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Jesus, cria das categorias de base do Palmeiras, possui contrato válido com o clube inglês até junho de 2027, mas perdeu espaço nos Gunners devido a sequência de lesões que enfrentou nas últimas temporadas.

- A minha situação no Arsenal mudou do que era antes, mas o meu foco principal hoje continua sendo o Arsenal, fazer as coisas acontecerem aqui, ajudar da maneira que o treinador precisar e depois, obviamente, acabando a temporada, aí a gente começa a pensar - disse o atacante, em entrevista ao Ge.

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Sobre um possível retorno ao Palmeiras, Gabriel Jesus deixa o futuro em aberto, ao mesmo tempo em que afirma precisar receber uma proposta oficial para, então, decidir os próximos passos da carreira.

O atacante voltou a destacar a boa relação que mantém com o clube paulista. Inclusive, utilizou em diferentes ocasiões as instalações do Palmeiras para trabalhos físicos durante viagens ao Brasil.

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- Eu também tenho que receber uma proposta do Palmeiras. A relação com o Palmeiras sempre foi muito boa e sempre vai ser, tenho uma gratidão imensa. A minha vontade é um dia voltar para o Palmeiras e conquistar mais títulos ainda - explicou

Apesar de liderar o Palmeiras rumo à conquista do Brasileirão em 2026, Gabriel Jesus não se vê como ídolo do clube. Entre os principais motivos, estão a curta passagem pela equipe profissional, além de outros nomes com maior longevidade no período.

- Eu (Gabriel Jesus), particularmente, não me considero um ídolo do Palmeiras. Não fiquei muito tempo, ganhei dois títulos. Óbvio que a gente está tratando do Brasileiro de 2016, um campeonato que o clube não ganhava há muito tempo e eu tive um impacto muito grande. Eu não chego nem perto dos caras que estão há muitos anos no Palmeiras - completou.

Gabriel Jesus comemora título do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras (Foto: Eduardo Viana)

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