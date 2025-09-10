Alvo do São Paulo no fim da última janela de transferências, o atacante Marcelo Ryan, de 23 anos, pode estar de saída do FC Tokyo. O Pumas, do México, acenou positivamente após valores apresentados pelos japoneses e avançou para acertar com o jogador, que chegou a ser tratado como primeira opção para substituir André Silva, lesionado.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo: Maílton abre o coração e revela: ‘Minha vontade era vir para cá’

O Pumas tem tudo adiantado com o Sagan Tosu, clube ao qual o jogador pertence e tem contrato até dezembro de 2026, além de negociar com o FC Tokyo, onde o atleta está emprestado até o fim da temporada. O São Paulo quis opção de compra, mas sem compensação financeira, o que dificultou a negociação.

Marcelo Ryan esteve na mira do São Paulo (Foto: Divulgação/FC Tokyo)

A situação financeira do São Paulo, como já havia adiantado o Lance!, é delicada, e a diretoria entendia que só seria viável uma assinatura sem custos. As chegadas de Dinenno e Marcos Antônio são exemplos disso.

continua após a publicidade

Destaque do FC Tokyo em 2025, Marcelo Ryan é o artilheiro da equipe na temporada, com 12 gols, sendo peça decisiva para a classificação do time à semifinal da Copa do Imperador. Sua boa fase o consolidou no futebol japonês, atraindo interesse de clubes de diferentes mercados.

Natural de Sergipe, Ryan iniciou a carreira nas categorias de base do Confiança, onde chamou atenção. Em seguida, transferiu-se para o Bahia, clube em que ganhou visibilidade nacional e foi contratado pelo Yokohama, do Japão, Mais tarde, o Sagan Tosu assinou novo vínculo, mas o emprestando FC Tokyo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional