Futebol Internacional

Alvo do São Paulo, Marcelo Ryan pode acertar com clube do México

Jogador era tratado como prioridade para repor perda de André Silva

Marcelo Ryan esteve na mira do São Paulo (Foto: Divulgação/FC Tokyo)
Marcelo Ryan esteve na mira do São Paulo (Foto: Divulgação/FC Tokyo)
Leonardo Bessa
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
15:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

Alvo do São Paulo no fim da última janela de transferências, o atacante Marcelo Ryan, de 23 anos, pode estar de saída do FC Tokyo. O Pumas, do México, acenou positivamente após valores apresentados pelos japoneses e avançou para acertar com o jogador, que chegou a ser tratado como primeira opção para substituir André Silva, lesionado.

O Pumas tem tudo adiantado com o Sagan Tosu, clube ao qual o jogador pertence e tem contrato até dezembro de 2026, além de negociar com o FC Tokyo, onde o atleta está emprestado até o fim da temporada. O São Paulo quis opção de compra, mas sem compensação financeira, o que dificultou a negociação.

Marcelo Ryan esteve na mira do São Paulo (Foto: Divulgação/FC Tokyo)
Marcelo Ryan esteve na mira do São Paulo (Foto: Divulgação/FC Tokyo)

A situação financeira do São Paulo, como já havia adiantado o Lance!, é delicada, e a diretoria entendia que só seria viável uma assinatura sem custos. As chegadas de Dinenno e Marcos Antônio são exemplos disso.

Destaque do FC Tokyo em 2025, Marcelo Ryan é o artilheiro da equipe na temporada, com 12 gols, sendo peça decisiva para a classificação do time à semifinal da Copa do Imperador. Sua boa fase o consolidou no futebol japonês, atraindo interesse de clubes de diferentes mercados.

Natural de Sergipe, Ryan iniciou a carreira nas categorias de base do Confiança, onde chamou atenção. Em seguida, transferiu-se para o Bahia, clube em que ganhou visibilidade nacional e foi contratado pelo Yokohama, do Japão, Mais tarde, o Sagan Tosu assinou novo vínculo, mas o emprestando FC Tokyo.

