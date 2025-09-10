São Paulo: Maílton abre o coração e revela: ‘Minha vontade era vir para cá’

O lateral-direito Maílton foi apresentado no SuperCT nesta quarta-feira (10). Ao falar sobre sua escolha de vir ao São Paulo, após um período de destaque na Chapecoense, o jogador revelou que recebeu outras sondagens, mas sua vontade sempre foi de vestir a camisa do Tricolor Paulista.

- Quando se trata de São Paulo, não podemos nem pensar. Desde o primeiro momento deixei clara a minha vontade de vir, não tive dúvidas. Tiveram outras sondagens, mas sempre deixei claro que a minha vontade era vir para cá - revelou.

Durante sua entrevista coletiva, Maílton revelou que entende que o São Paulo será o maior desafio da sua carreira. Para ele, muito da confiança se refere ao fato do Tricolor ter ido buscá-lo na Série B.

- Acho que quando um time do tamanho do São Paulo aposta em você, vai te buscar na Série B, é um grande desafio. Estou muito preparado, realizado de estar aqui. Como falei outras vezes, é uma alegria imensa estar vestindo a camisa do São Paulo. Vou dar a minha vida aqui - completou.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Veja como foi a negociação de Maílton

O São Paulo anunciou a contratação de Maílton, que chega como reforço para lateral-direita, no começo de setembro. O Tricolor fechou um acordo com o jogador até o final de 2027.

Natural de Paraíso do Norte (PR), Maílton foi formado nas categorias de base do Palmeiras e também atuou por Operário-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Santa Cruz, Mirassol, Coritiba, Metalist-UCR e Ponte Preta.

Desde a saída de Igor Vinícius, o clube entendia que seria necessário mais um reforço para a lateral-direita. Atualmente, o elenco conta apenas com Cédric Soares e Maik, revelado em Cotia e com três partidas pelo profissional. Ou seja, a chegada de Maílton alivia este lado.