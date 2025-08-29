São Paulo vive impasse em negociação por Marcelo Ryan

O São Paulo vive um impasse na negociação por Marcelo Ryan, do FC Tokyo. O Lance! adiantou que o jogador estava sendo cotado como a principal opção para substituir André Silva. A ideia seria uma negociação por empréstimo até o final do ano com opção de compra.

Marcelo está emprestado ao FC Tokyo e o entrave na negociação passa muito por isso. O time japonês não quer liberar o atleta sem uma compensação, segundo adiantado pelo jornalista Gabriel Sá.

A reportagem confirmou que o Tricolor pensa em agir com rapidez no mercado, visando que a janela encerra no dia 2 de setembro. E até então, Marcelo era visto com positividade. No momento, a negociação está emperrada nesta questão.

O time vive uma situação financeira delicada e entende que só seria possível contratar via empréstimo ou caso encontrasse alguém livre no mercado - e que tivesse uma folha salarial condizente com a realidade financeira.

Moldes como Dinenno e Marcos Antônio são vistos como os principais exemplos. Desta forma, ter esta compensação financeira não seria o caminho ideal no momento. A ideia era mesmo trazer por empréstimo, nas condições citadas anteriormente.

O atleta tem 1,88m de altura e é destro. A ideia seria repor a lacuna deixada por André Silva. Com o joelho lesionado, o clube ainda estuda a possibilidade de cirurgia. Se acontecer, o artilheiro perde a temporada. As outras opções de centroavantes do São Paulo, Ryan Francisco e Calleri, deve retornar somente no ano que vem.

Marcelo Ryan está na Ásia há anos (Divulgação/Yokohama FC)

Quem é Marcelo Ryan, que estava na mira do São Paulo?

Marcelo Ryan foi vendido ao Yokohama FC, time da segunda divisão do Japão. Lá, foram 38 partidas, com seis gols. Em 2024, foi transferido para o Sagan Tosu, outro time japonês. Em 33 jogos, foram 15 gols. Agora, foi emprestado ao Tokyo FC. O jogador tem contrato até o final do ano.

Números de Marcelo Ryan

O Lance! levantou, em parceria com a Sofascore, números de Marcelo Ryan em 2025 e 2024. Em 2024, pelo Sagan Tosu, disputou 33 jogos, sendo 26 como titular, marcou 15 gols e deu 2 assistências, com média de uma participação direta a cada 133 minutos.

Finalizou 3 vezes por jogo, com 1,4 no alvo, precisando de 6,1 arremates para marcar, além de registrar 48% de conversão em grandes chances. Também se destacou nos passes decisivos (0,8 por partida), na eficiência nos dribles (57%) e nas faltas sofridas (1,0), fechando a temporada com nota média de 7,24 no Sofascore.

Já em 2025, defendendo o Tokyo, foram 25 jogos, 16 como titular, e 12 gols anotados, com média de uma participação em gol a cada 127 minutos. Nesse período, apresentou 2,6 finalizações por partida (1,0 no gol), 5,5 finalizações para marcar, 38% de conversão em grandes chances e 0,4 passes decisivos por jogo. Com menor eficiência nos dribles (47%) e nos duelos (42%), além de média de 0,8 faltas sofridas, obteve nota 7,01 no Sofascore.