Guardiola opina sobre Xabi Alonso, alvo do Real Madrid

Com o anúncio de saída de Xabi Alonso do Bayer Leverkusen e a possível despedida de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, o ex-volante se tornou o alvo favorito da diretoria merengue para assumir o cargo técnico da equipe. Após a movimentação, o técnico Pep Guardiola deu sua opinião sobre o trabalho do jovem treinador na Alemanha, e não poupou elogios.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na coletiva desta sexta-feira (9), na véspera de Southampton e Manchester City, Guardiola classificou os feitos de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen como inacreditáveis. O espanhol fez história em Leverkusen na temporada 2023/24 ao quebrar a hegemonia do Bayern de Munique e conquistar o primeiro título da Bundesliga da história do clube, além de uma possível dobradinha com a Copa da Alemanha.

continua após a publicidade

Guardiola também exaltou a longa invencibilidade que Alonso construiu com o Bayer Leverkusen em 2023/24. O clube alemão foi derrotado apenas uma vez, na final da Europa League. Foram impressionantes 90 pontos em 34 rodadas, com destaque para jogadores como Wirtz, Grimaldo, Xhaka e Frimpong.

- O impacto dele no Leverkusen tem sido inacreditável. Acredito que todos os treinadores que tiveram a oportunidade e o prazer de tê-lo como jogador, sempre perceberam que ele seria treinador. Ir para a Alemanha e lutar cara a cara com o Bayern de Munique é sempre muito difícil - analisou Guardiola.

continua após a publicidade

- Na temporada passada, ele estava imbatível, com exceção do último jogo contra a Atalanta na Liga Europa. A forma com que ele joga e aprimora os jogadores… Acho que todos do Leverkusen devem ficar orgulhosos por ter essa parceria que tiveram por dois, três anos - seguiu.

Apesar de não dar pistas sobre o seu futuro, o Real Madrid deve ser o provável destino de Xabi Alonso. Segundo o jornal "Marca" e Fabrizio Romano, o treinador estaria rumo à capital espanhola em um contrato de três anos de duração. As probabilidades maiores são de que o ex-jogador já chegue antes do Mundial de Clubes, liberando o italiano para fechar o acordo com a CBF.

Veja a fala de Xabi Alonso sobre sua saída

- Tenho uma enorme gratidão com o Bayer 04 Leverkusen, meus jogadores e comissão técnica, todos os funcionários do clube e, por último, mas não menos importante, a fantástica torcida. Nosso sucesso foi resultado de um extraordinário esforço coletivo [...] Este clube, que depositou uma confiança extraordinária em mim, realmente mereceu vencer o campeonato alemão pela primeira vez. Meus agradecimentos e carinho a todos que ajudaram a tornar este triunfo uma realidade, incluindo a conquista da Copa em Berlim [...] O Bayer 04 está pronto para o futuro. O caminho positivo continuará, e eu vou seguir acompanhando.