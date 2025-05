Ancelotti opina sobre Xabi Alonso e comenta saída do Real Madrid

Neste sábado (10), em coletiva de imprensa antes do El Clásico, Carlo Ancelotti se declarou ao Real Madrid e comentou sobre seu possível substituto no clube, o espanhol Xabi Alonso. Perto de assumir a Seleção Brasileira, o treinador vive os últimos momentos no time espanhol.

Mesmo com a iminente chegada ao Brasil, Ancelotti está focado na vitória do El Clásico e fez declarações importantes na coletiva pré-partida entre Real Madrid e Barcelona, possivelmente o último clássico desta passagem do treinador pelo clube.

Durante a entrevista, o italiano foi questionado sobre a possível saída e a relação pessoal com Real, e revelou que o time espanhol ocupa um lugar especial para ele.

— A lua de mel com este clube nunca vai acabar. Assim como o Milan, são times que estão no meu coração. A paixão está lá no começo, mas depois outras coisas, como o carinho, tomam conta. Ela vai durar até o último dia da minha vida. — disse Ancelotti.

Ao ser questionado sobre Xabi Alonso, seu possível substituto na posição, Ancelloti foi sucinto e opinou sobre a passagem do técnico no Bayer Leverkusen: "Ele fez um ótimo trabalho. Todas as portas estão abertas para ele.".

Por fim, ao comentar sobre o El Clásico, o italiano disse que está otimista com a vitória do Real Madrid.

— Amanhã será importante, embora haja muitos jogadores importantes neste jogo. Se os jogadores me ouvirem, tudo correrá bem.— completou Ancelotti.

A bola rola para Barcelona e Real Madrid neste domingo (11), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+.



Xabi Alonso, possível substituto de Ancelotti, anuncia saída de Bayern

Xabi Alonso em coletiva de imprensa pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Bayer Leverkusen)

A manhã desta sexta-feira (9) marcou o início do fim da passagem de Xabi Alonso pelo Bayer Leverkusen e o primeiro passo rumo ao seu futuro como técnico do Real Madrid. Como já havia antecipado o jornalista italiano Fabrizio Romano, Alonso é o nome favorito da diretoria merengue para substituir Carlo Ancelotti. Pouco depois da especulação, o clube alemão confirmou oficialmente que o treinador deixará o comando da equipe ao fim da temporada.

Ex-jogador do Real Madrid entre 2009 e 2014, Alonso deve assinar contrato de três anos com o clube espanhol e assumir o cargo antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes.