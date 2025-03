Alvo do Manchester United dá dica sobre seu futuro; veja

Jonathan David, atacante do Lille e alvo do Manchester United, expressou seu desejo de competir no mais alto nível do futebol. O jogador canadense, cujo contrato termina ao final da temporada, atraiu interesse de grandes clubes europeus. Entre eles estão Chelsea, Newcastle, Tottenham, West Ham e Barcelona, além dos "Red Devils".

- Obviamente, com este verão acontecendo, não tenho certeza se fico ou vou. Mas se eu acabar indo, tenho que me esforçar ao mais alto nível. (...) Quando você joga em um grande clube, sua posição [no time] nunca é garantida e você precisa lutar. Nunca tenho garantias em qualquer lugar que eu vá para começar todos os jogos e jogar todos os jogos, tenho que atuar. Estou disposto a lutar. Sei que é um ano importante. É uma grande decisão. Tomarei uma decisão sábia - revelou Jonathan David ao "Golazo America".

Jonathan David acumulou 107 gols em 224 partidas pelo Lille, incluindo 23 gols na temporada atual. Aos 25 anos, ele considera estar pronto para avançar em sua carreira. Em participação no podcast It's Called Soccer!, David compartilhou sua visão sobre adaptação a diferentes ligas:

- Para ser honesto, acho que posso me adaptar a todas as ligas. Cada liga tem suas diferenças. Acho que a Premier League é muito mais rápida e física do que todas as outras ligas. Eu cresci assistindo muito à La Liga. Eu não diria que essa seria minha liga preferida, mas é uma liga que eu gostava de assistir mais [do que outras]. Um dia, eu gostaria de jogar lá. Mas isso vai acontecer? Eu não sei. Eu não me oponho a nada. Vamos ver aonde o futuro nos levará - disse Jonathan David a Gary Neville e Jamie Carragher.

Jonathan David em ação pela seleção canadense (Foto: AFP)

