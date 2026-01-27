Alvo do Barcelona, Kane inicia conversas sobre renovação com o Bayern de Munique
Atleta de 32 anos tem 119 gols em 126 partidas pelo clube alemão
O Bayern de Munique está próximo de acertar a renovação de contrato de Harry Kane. O vínculo atual do inglês com o clube alemão é válido até junho de 2027, e, segundo a emissora "Sky Sport", a diretoria pretende estender o acordo por mais duas temporadas, até meados de 2029.
Kane chegou ao Bayern em agosto de 2023, após transação de 100 milhões de euros pagos ao Tottenham, da Inglaterra, clube pelo qual se despediu como maior artilheiro da história, com 280 gols. Em sua terceira temporada na Baviera, o atacante soma 119 gols em 126 partidas e, na atual temporada, registra 34 gols em 30 jogos, consolidando-se como um dos melhores jogadores do mundo.
Segundo a revista alemã "Kicker", há uma cláusula de rescisão no contrato entre Kane e Bayern que permite a saída do centroavante no próximo verão europeu, embora essa possibilidade não seja considerada no momento. Em 2025, o atacante conquistou os primeiros títulos de sua carreira: a Bundesliga e a Supercopa da Alemanha. Abaixo, confira os números do camisa 9 por temporada no clube:
- 2023/24: 44 gols e 12 assistências em 45 jogos
- 2024/25: 41 gols e 13 assistências em 51 jogos
- 2025/26: 34 gols e 4 assistências em 30 jogos
O CEO do clube, Jan-Christian Dreesen, abordou o tema em evento da DFL realizado na segunda-feira (26) e afirmou que o jogador demonstra grande confiança na instituição e se sente muito confortável em Munique, o que afasta qualquer necessidade de pressa nas tratativas. Além dele, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, também foi sucinto ao comentar o tema no mesmo evento: "Estamos conversando com o Harry".
O Barcelona, por sua vez, monitorava a situação de Kane no Bayern e indicava o astro como possível substituto de Robert Lewandowski como referência do ataque catalão. A diretoria reconhece que a idade do polonês (37) e seu elevado salário representam fatores de risco para a permanência no time. Além disso, o interesse se concentra na tal cláusula de rescisão do contrato de Kane, fixada em 65 milhões de euros (R$ 406,7 milhões).
O Bayern visita o PSV nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O time comandado por Vincent Kompany já está classificado para as oitavas de final do torneio e se firma como um dos favoritos ao título desta edição. Na temporada 2025/26, Kane soma sete gols em sete partidas no campeonato.
